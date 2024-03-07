Просил помощи: в сеть попало видео 'разборок' депутата харьковского облсовета с помощником 'слуги' Куницкого

В сети распространяется видео потасовки между депутатом Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алиной Мустафаевой и помощником нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого Дмитрием Никоновым. Женщина набросилась на своего оппонента с кулаками и пыталась душить автомобильным ремнем, пока тот звал на помощь.

Драку на стоянке супермаркета, обнародованное Telegram-каналами, сняла на видео неравнодушная прохожая. Участников конфликта растащили люди, сбежавшиеся на крики. Мужчина после этого заметно пошатывался.

Мустафаева требовала от Никонова "вернуть телефон" и кричала что-то о ребенке и свидетельстве о рождении.

В сети предполагают, что возможной причиной драки стало выяснение семейных отношений, поскольку, по данным СМИ, Мустафаева и Никонов живут вместе. Когда произошел инцидент, на данный момент неизвестно.

Медиа сообщают, что Никонов – владелец харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise, где раньше работала и Мустафаева. В 2021 году НАБУ проводила у них дома обыск, связанный с отмыванием денег, из-за недостоверных сведений в декларации.

Как сообщал OBOZ.UA, из расследования проекта "Схемы" стало известно, что завод Autoenterprise, производящий зарядные станции для электрокаров и связанный с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Куницким, а также непосредственно с Никоновым и Мустафаевой, В 2021 году начал сотрудничество с крымским бизнесменом Русланом Девлечаевым. Тот на базе продукции компании построил в Крыму целую сеть зарядных станций DriveEnergy под эгидой оккупационных властей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!