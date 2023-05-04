В Києві і Одесі було гучно вночі, але без особливих успіхів для росіян і в межах звичайної гучності останніх ночей. Щоправда, українське командування скромно, майже між рядків, згадує, що на Київ разом із шахедами детіло щось балістичне і це щось ми успішно збили. Це перший раз ми збили щось балістичне і це трішки сенсація. Судя з усього, Патріоти працюють. Цікаво, звісно, куди ця балістична хрінь летіла (і скільки їх було). Але це точно не апокаліпсіс якого де хто боявся.

Видео дня

І питання досі актуальне - що ж це було в Кремлі. І як завжди версії можуть бути три

- це ми

- це Путін

- це не ми і не Путін.

Стосовно версії один. Чи могли це бути ми? Могли. Звісно воно не летіло з України, а просто один з орлів Буданова міг випустити птичку з клітки десь у підмосковному лісі.

Навіщо? Приниження Путіна перед сакральною датою. Демонстрація слабкості для подальшого розхитування ситуації всередині російських еліт. Стимулювання російських генералів на емоційні вчинки, які ведуть до помилок. Багато причин. Головна - знову показати, що російський Цар голий і змусити його нервувати з приводу того, що ще більше підданих в Росії це зрозуміє. Стимулювати таким чином його страх за власну дупу. А далі чи то здоров я погіршиться, чи він стане ще більшим параноїком, що дуже шкодить адекватним діям.

Тому чи був у нас мотив? Був.

Друга версія. Це сам Путін. Щоб отримати дозвіл на щось страшне.

Цю версію підживлює дивна поява відео. Воно з явилось не зранку, а вдень, пообіді. Багато відео одночасно з офіційними коментарями провладних ЗМІ.

Проти цієї версії говорить те, що для того щоб піти на таке само приниження Путіну потрібна була б мотивація найвищого рівня. Щось, що може виправдати таке приниження. І от тут починаються проблеми. Бо важко щось таке знайти.

Теоретично ми можемо подумати, що вони дуже бояться українського контрнаступу. Тим більше, що думати про таке приємно. І хочуть змусити Україну відмовитись від атаки. А для цього десь під ковдрою починають шантажувати Київ і весь світ ядерною атакою чи чимось таким жахливим. Кажучи, що в них тепер є моральне право на таку атаку. Бо Україна атакувала Кремль. А ми пам ятаємо, що у злитих документах йшлося про те, що одного разу американці дізналися про такі плани і зупинили атаку. Бо боялися ескалації. І якись такі сигнали від росіян, про те, на що вони здатні у разі атаки на Кремль і особисто Путіна, вони могли чути.

Ця версія занадто конспірологічна, але теоретично можлива. Проти неї говорить той факт, що поки що американська розвідка не повідомляла про якусь там підготовку ядерних ударів, а це не простий процес. А без такої підготовки шантаж не канає.

І знов таки. Це було величезне особисте приниження Путіна. І піти на це вони мали б тільки через дуже важливу причину. І ніякі там стимулювання російського суспільства для єднання у боротьбі проти підступної України тут не канають.

Ну і третя версія. Ми думаємо, що це Путін і боїмося провокацій. Путін думає, що це ми і психує. А це хтось третій. Хто хоче змусити Путіна психувати. І робити якись радикальніші кроки.

Це може бути якась башта Кремля? Може. Це можуть бути навіть якись радикали в Росії, накшталт Гіркіна і його божевільного клубу нацистів. Ця операція не дуже дорога.

Чи дізнаємось ми проо те, що ж відбулося насправді? Навряд. Хіба що колись черговий міський божевільний із США не зіллє чергову порцію секретів.