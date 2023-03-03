Блог | Юрий Бутусов: Пророссийский депутат желает России смерти: а что случилось?

Игорь Дмитриев был депутатом Одесского горсовета от пророссийской партии "Родина". Хвалил "русский мир", в 2014-м бежал в Россию, а в 2022-м вместе с российскими танковыми колоннами ехал в Киев, и 24 февраля 2022-го писал, что через несколько часов достанется украинской столице, что Россия уже победила.

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Но прошел год, и после тяжелых поражений России в Украине Дмитриев сменил свои взгляды и разочаровался в "русском мире", понял, что РФ проиграет эту ужасную войну. И 25 февраля 2023 года он обнародовал у себя на канале совершенно другой пост - где высказывается пожелание смерти России за все ее преступления, и требование к россиянам убираться из Украины. Очень символична трансформация пророссийского политика, которую следует отметить.