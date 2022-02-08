Заключение в 2020 году соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2016 г.) проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", на протяжении всего 2021 года выдавалось Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины панацеей решения одной из основных проблем общегосударственного масштаба.

Но не так порадовались этому соглашению и процессу его реализации сами переселенцы, как правительство.

В 2021 году было проведено 5 отборов, победители которых могли стать счастливыми обладателями 20-летних кредитов.

На практике оказалось, что эта ноша (кредит) непосильна для большинства внутренне перемещенных лиц. И в этом нет ничего удивительного.

Объясню почему.

Победитель в день заключения кредитного договора должен оплатить не менее 6% стоимости жилья.

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Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 3% годовых, 1,6% из которых направляется на дальнейшее предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам, а 1,4% - на покрытие операционных расходов финансовых учреждений, связанных с обслуживанием кредитов.

Также заемщик за счет личных средств должен оплатить расходы на оформление права собственности за приобретенное жилье, нотариальное удостоверение договора ипотеки, регистрацией отягощения предмета ипотеки, страхование заемщика от несчастного случая, страхование предмета ипотеки, проведение экспертной оценки объекта кредитования и другие сопутствующие расходы.

Семья, состоящая из двух работоспособных членов семьи и ребенка может претендовать на квартиру в 75 кв.м. Стоимость 1 кв.м. жилья не может превышать граничный показатель для этого населенного пункта. Рассчитывается он согласно показателям по каждой области, умноженным на коэффициент, например, в Киеве - 1,75%.

Для примера возьмем квартиру в Киеве 75 кв.м. стоимостью 2 153 550 грн.

Первоначальный взнос в день заключения кредитного договора составит 129 213 грн. Ежемесячный платеж по кредитному договору со сроком в 20 лет составит приблизительно 12000 грн.

Кредит предоставляется при условии подтверждения победителем отбора платежеспособности, то есть при условии оплаты ежемесячного платежа в счет погашения кредита и процентов, остаток среднемесячного дохода победителя и совершеннолетних членов семьи не может быть меньше, чем прожиточный минимум из расчета на каждого члена семьи, который в 2021 года составлял, в среднем, 2249, 75 грн.

Минимальная зарплата в Украине, при этом, составляла 6000 грн.

Учитывая то, что внутренне перемещенные лица, кроме проблем с отсутствием жилья, сталкиваются с проблемой трудоустройства, а также то, что пандемия практически похоронила малый и средний бизнес, который предоставлял большинство рабочих мест, среднестатистическая семья имеет месячный доход примерно в сумме 12000 грн.

Вопрос первый: где взять 129 213 грн. на первый взнос?

Вопрос второй: чем оплачивать ежемесячный платеж в сумме 12000 грн., если после его оплаты в семейном бюджете должно остаться 6749,25 грн.? Сумма-то уже превышает зарплату двоих работоспособных членов семьи и составляет 18 749, 25 грн.

Еще не стоит забывать о том, что первый взнос – это либо еще один кредит, далеко не беспроцентный, либо одолженные деньги, т.к. накопить с таким доходом может разве что волшебник. В любом случае, их нужно отдавать, а значит, сумма ежемесячного дохода должна быть еще больше.

А если вернуться от фантазии правительства к реальности нашей жизни, то станет понятно, что прожить на прожиточный минимум невозможно даже при большом желании и невероятной мотивации. Болеть при таком доходе – непозволительная роскошь, а в расчетах учтено наличие ребенка, а значит болеть и лечиться придется, покупать одежду придется, оплачивать образовательные услуги придется. А еще нужно оплачивать коммунальные услуги, стоимость которых с каждым месяцем растет. И стоимость продуктов питания растет, и предметов личной гигиены, и проезда в общественном транспорте, и одежды, и обуви.

По результатам пяти отборов, проведенных в 2021 году, 587 из 850 победителей не воспользовались своим правом на получение кредита.

И, несмотря на то, что правительство прекрасно видит статистику отказов внутренне перемещенных лиц от этого кредита, в Порядок его предоставления внесены изменения касательно увеличения возраста недвижимости, которая может быть приобретена, уточнено определение "члены семьи кандидата", откорректирована форма и сроки уведомления победителя о принятии решения об отказе в выдаче кредита.

То есть, основной проблемой оказался возраст жилых домов и некорректный способ уведомления об отказе в выдаче кредита, а не отсутствие финансовой возможности оплатить первый взнос и последующие платежи.

Это в очередной раз показывает огромную пропасть между органами власти и гражданами Украины, на соблюдение конституционных прав которых должна быть направлена их деятельность.