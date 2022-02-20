Пропагандисты 'ДНР' показали кадры боя в Донецке, но их сразу уличили во лжи. Видео

Кремлевские пропагандисты сняли очередной постановочный сюжет о "диверсиях" со стороны украинских солдат на территории "ДНР". Однако очевидное несоответствие слов диктора и кадров распознали пользователи социальных сетей.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Топор". Телеканал Донецкой недореспублики снял репортаж о том, что спецназ МГБ штурмовал здание, где якобы укрылась украинская "диверсионно-террористическая группа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лихорадочной стрельбой украинская бандгруппа перебила газопровод. В перестрелке были ранены два сотрудника спецназа МГБ ДНР. Для того чтобы остановить сопротивление боевиков, силовики применили БТР. Раненых украинских террористов, которые пытались прорваться через оцепление, удалось задержать. Живым взяли представителя террористической ячейки", – звучит в кадре перевозбужденный голос диктора.

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Описание произошедшего вызвало ряд вопросов у обывателей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия за последние несколько дней запустила в информпространство колоссальный ряд фейковых новостей. Среди них – задержание "украинского агента", ни разу не бывавшем на подконтрольной Украине за последние пять лет.