Пропагандистка из Донбасса пожаловалась на запрет символики 'ДНР' в России

Военная журналистка из временно оккупированных территорий Донецкой области пожаловалась на запрет в России использования символики непризнанной и самопровозглашенной террористической "ДНР".

Женщину возмутило то, что на территорию РФ не "пропустили" посылку, в которой были благодарственное письмо и грамота с символикой так называемой республики. Статью об этом опубликовали пропагандистские ресурсы, а скриншоты из нее распространились в Twitter.

"Зайку бросила хозяйка. Пропагандонша из ОРДО пожаловалась на то, что в России запрещена символика террористической организации "ДНР", которую сама же Россия создала на украинском Донбассе. Поноворосили и бросили", – подчеркнул автор поста.

В статье на пропагандистском ресурсе от 3 марта подчеркнули, мол, "военкор Марина Харькова назвала проблему "очередным дебилизмом "процветающей республики", интегрирующийся в Россию".

"Интересно, а слово "бандероль" еще не запретили?", "Ой ужас какой. Когда до них дойдет, что вы никто и звать вас никак. Когда Украина вернется, лично буду всех вас вычислять, никто не скроется", "На мой взгляд, это правильно с точки зрения "раши". Если "лугандония" это "рашка", то в будущем не может быть никаких "сепаратистских" символов. А то они потом будут от "раши" отделяться", – прокомментировали возмущение пропагандистки в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители временно оккупированной российскими террористами "ДНР" Горловки пожаловались на отсутствие дорог в городе и невозможность нормально передвигаться на транспорте.