Всё познаётся в сравнении. До боли простая, но в тоже время фундаментальная жизненная аксиома. Я сомневаюсь, что найдётся хоть один безумец, который возьмётся спорить с этим крылатым выражением. Именно поэтому данная фраза, по моему мнению, как нельзя лучше послужит своеобразным эпиграфом к этой статье.

Как известно, сегодня, 16 января, вступает в силу статья 30 Закона Украины "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (здесь и далее буду цитировать нормативно-правовые акты на языке оригинала, чтобы избежать искажений при переводе). Согласно этой нормы "мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова", то есть украинский язык. Этот факт вызвал очередной этап обсуждений данного Закона, что в свою очередь активизировало российских и пророссийских журналистов, блогеров и прочих говорящих голов разного калибра. И снова со всех сторон полились тонны грязи о украинских фашистах, концлагерях для русскоговорящих, шпрехенфюрерах и прочая ересь, которую могло породить только больное воображение российской пропаганды. Конкретные примеры в тексте я приводить не буду, чтобы лишний раз не рекламировать их ресурсы, но думаю, что каждый из вас сталкивался в своей новостной ленте с подобного рода высказываниями.

Да и плевать на всю эту банду Соловьёвых-Киселёвых, от них уже ничего другого и ожидать нельзя. Но маразм доходит даже до высших государственных органов РФ. Вспомнить хотя бы скандальное заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой двухлетней давности, в котором она высказалась о украинском языковом Законе, используя классические пропагандистские штампы. И таких примеров масса, перечислять их все нет никакого смысла.

Я думаю такое внимание со стороны соседнего государства даёт нам вполне резонный повод поинтересоваться, а как же тогда обстоят дела с государственным языком у них?

Начнём с того, что в России тоже действует языковой закон, аналогичный нашему, под названием Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Естественно, они имеют массу различий, но тем не менее регулируют одну и туже сферу. Согласно статьи 1 российского языкового закона и в соответствии с их Конституцией государственным языком РФ на всей её территории является… барабанная дробь… русский. Вот так неожиданность! Без каких-либо исключений в виде второго государственного языка. Ну кто бы мог подумать?

Отбросив иронию, зададимся вполне закономерным вопросом о том, какое право имеет РФ навязывать свой язык Украине в качестве второго государственного? Моральное? Нет! Ведь у них самих такая практика отсутствует. При том стоит учесть, что Украина – унитарное государство, а наш оппонент – федеративное! Может юридическое? Нет! Украина суверенное государство и РФ не может влиять на нашу внутреннею политику! Тогда какое право? Да совершенно никакого! РФ напоминает пьяницу-соседа, который схватил железный прут и носиться по улице, истошно вопя, как кому жить. И никто с ним связываться не хочет, так как у него в загашнике лежит старое ружье, которое неизвестно стреляет ли вообще, но тем не менее проверять это на себе никому не охота.

С этим закончили. Но всё же давайте разберёмся, настолько ли плох на языковой Закон, как о нём говорят из-за поребрика? Начнём с актуального – сфера обслуживания потребителей. Напомню, что данную сферу регулирует статья 30. Согласно части второй этой статьи в сфере обслуживания "інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами". То есть организации и предприятия имеют право предоставлять информацию о товарах на любом языке мира, главное, чтобы обязательно был украинский вариант. А в части третьей прописано, что "на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін". Иными словами, по умолчанию язык общения с клиентом – украинский, но вам достаточно просто сказать, что вы хотите говорить на каком-то другом языке, и если продавец или представитель услуг его знает и согласен на нём говорить, вы имеете полное право далее общаться на нём. Так что все претензии по поводу вторжение в бытовую сферу безосновательны и надуманы. При чём надуманы определёнными лицами с определённой целью. Догадываетесь с какой? Как говорится, учите матчасть!

Как же тогда быть с "доносами" и "анонимками", о которых на каждом углу трубит роспропаганда? Очередная манипуляция и не более! Действительно, гражданин может написать жалобу в случае, если его законное право общаться на государственном языке не соблюдено. Ровно, как и в любом другом случае, когда его права не соблюдаются. Вот только "анонимки" по законодательству у нас в стране не рассматриваются и согласно статьи 55 языкового Закона "у скарзі має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги". Комментарии тут излишни. Будут ли писать такие жалобы? Здесь всё зависит и от граждан, ознакомятся ли они с нормами Закона, и от предпринимателей, будут ли они добросовестно выполнять предписания. Возможны ли здесь злоупотребления? Навряд ли, ведь для применения штрафных санкций необходимы доказательства. С другой стороны, государство получило адекватный рычаг влияния на представителей услуг, благодаря которому можно отстаивать права граждан.

Кстати, статья 6 российского языкового закона также предусматривает ответственность за нарушение законодательства РФ о государственном языке. Только формулировки там более "обтекаемые", без конкретики, что даёт надзорным органам, а именно небезызвестному "Роскомнадзору", широкое поле для манёвров в плане наказаний. Так зачем тогда писать о якобы диктаторских законах в Украине, если у самих практически такие же? Или русский язык какой-то особенный? Так это уже попахивает откровенным нацизмом и лицимерием высшей степени.

Кто-то может возразить, что в РФ существует Закон "О языках народов Российской Федерации", который защищает языковые права коренных народов. Да, отдельного нормативно-правового акта касаемо этого вопроса, насколько мне известно, в Украине нет. Зато почти в каждой статье, регулирующей использование языка в различных публичных сферах, имеются пункты касаемо порядка реализации прав коренных народов и национальных меньшин. Нужно лишь внимательно ознакомиться.

Также, во время споров по данной теме был затронут вопрос украинизации в 1923-1932 годах, проводимой большевиками. Говоря о данной инициативе, почему-то всегда опускают цели, которые преследовала правящая верхушка Советского Союза. Здесь всё максимально прозаично: популяризировать коммунистические идеи среди народных масс и перехватить инициативу у национальных движений. Как только эти цели были достигнуты, об украинизации было забыто. К слову сказать, даже тогда русскоговорящая партийная верхушка УССР всеми силами противилась популяризации украинского языка.

После ознакомления с данной статьёй у любопытного читателя может возникнуть вполне закономерный вопрос о том, почему я так отстаиваю украинский язык и при этом пишу на русском? На первый взгляд – оксюморон! Но не стоит торопится с выводами. Большинство моих материалов написаны на русском языке по той причине, что они ориентированы на русскоговорящую часть населения, которая, к сожалению, является наиболее уязвима к российской пропаганде. Именно поэтому я пытаюсь донести правду до этих людей и обезопасить их от манипуляций в максимально понятной для них форме.

Я ничего не имею против русского, как и против любого другого существующего языка. Я выступаю против колонизаторской и имперской политики кремлёвской верхушки. Пора признать, что в Украине на русском разговаривают не потому, что это язык Пушкина, Толстого, Достоевского и других классиков литературы, а лишь благодаря вековой истории его насильственного насаждения. Сейчас пришло время бороться, но не против русского языка, а за украинский! В этом вся ключевая разница.

В данный момент мы имеем беспрецедентный шанс защитить наш родной украинский язык и дать ему все условия для развития. Не верите мне? Тогда прочтите Закон и вам всё станет ясно. Этим простым шагом вы убережёте себя от влияния российской пропаганды, которая беснуется из-за потери одного из своих главных аргументов в виде "угнетённого русскоязычного населения Украины". Ведь скоро даже самому оголтелому стороннику "русского мира", коих по правде осталось не так уж и много, станет ясно, что языковой Закон не только не притесняет, а скорее наоборот – правовым способам обеспечить свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшин.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.