Программы лояльности и скидки для военных: как это работает в Украине и с чем должен считаться бизнес

Украинская компания Promocodius опубликовала результаты исследования, которое оценивало эффективность скидок для военнослужащих. Данные показали, что военные являются одной из самых привлекательных целевых аудиторий для бизнеса. Учитывая американский опыт, команда Promocodius определила ключевые аспекты, которые необходимо учитывать для успешного проведения рекламных кампаний в Украине.

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По мнению исследователей, военнослужащие являются важной аудиторией для бизнеса по нескольким причинам:

Во-первых, военные в основном имеют устойчивый финансовый статус и ищут высококачественные товары и услуги.

Во-вторых, это большое сообщество с уникальными потребностями и тесным взаимодействием – привлекая одного из участников сообщества, у бизнеса есть большие шансы привлечь также и его окружение.

В-третьих, даже не связанные с военными клиенты, в большинстве доверяют брендам, которые демонстрируют четкую проукраинскую позицию и поддержку ВСУ.

Данные анонимного опроса пользователей сервиса Promocodius, показывают, что военные достаточно активно используют скидки и вообще заинтересованы в программах лояльности. Большинство военнослужащих, а именно 95%, ищут специальные скидки перед покупкой. Из них 73% ищут скидки на товары, связанные с военной сферой, и 22% – на любые другие товары. Еще 4% не всегда активно ищут скидки, но пользуются ими, если выпадает такая возможность, и только 1% опрошенных вообще не обращают внимания на скидки или игнорируют их.

Что такой высокий интерес сулит бизнесу в перспективе? Прогнозировать эффективность на украинском рынке, в силу объективных факторов, довольно сложно, поэтому эксперты Promocodius предлагают обратиться к американскому опыту. Так, исследование, проведенное SheerID и Military Times, показало, что американские военные образуют большое и тесно связанное сообщество с покупательной способностью в размере 1 триллиона долларов.

Персонализированные предложения для военных увеличивают вероятность повторной покупки на 61%, еще 42% опрошенных SheerID покупают при наличии таких предложений больше товаров. Кроме того 96% опрошенных заявили, что охотно делятся информацией о скидках и акциях для военных со своими знакомыми, запуская таким образом эффект хорошо таргетированного "сарафанного радио" и кратно увеличивая спрос на товары или услуги бренда.

Многие украинские компании уже активно внедряют специализированные акции и программы лояльности для военных. По данным Promocodius, сейчас в Украине военнослужащие имеют возможность получить различные скидки на широкий спектр товаров и сфер услуг от медицинской сферы, и товаров повседневного потребления до операций с недвижимостью. Размер скидок колеблется от 3% до 100%.

В целом, военные – это большая и достаточно перспективная целевая аудитория для почти любого бизнеса. Но стоит помнить, что предлагая скидки и специальные предложения для военнослужащих, бизнес не только повышает свои продажи, но и выражает благодарность и уважение к тем, кто защищает страну. Именно поэтому команда Promocodius подчеркивает необходимость грамотно формировать предложения, ставя потребности и пользу для военных впереди собственной материальной выгоды.

Источник: Promocodius.com