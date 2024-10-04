Программа 'Метинвеста' по реинтеграции ветеранов войны вошла в десятку финалистов Reuters: Sustainability Awards 2024

В Лондоне состоялась гала-церемония награждения финалистов и победителей Reuters: Sustainability Awards 2024 – ведущей мировой награды, отмечающей лидерство в сфере устойчивого развития бизнесов. По итогам премии группа "Метинвест" вошла в первую восьмерку финалистов номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия", в рамках которой отмечен проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов "Метинвеста"".

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Инициатива компании стала единственным проектом среди всех программ финалистов, сфокусированным на поддержке ветеранов войны. Победителем в номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия" признана швейцарская компания Holcim с проектом "Women On Wheels", сосредоточенном на привлечении женщин к производству в качестве водителей грузовиков.

"Для "Метинвеста" попадание в перечень финалистов всемирно признанной награды – это, прежде всего, оценка работы, которую каждый день выполняют на наших предприятиях менеджеры, руководители и рядовые сотрудники. Реинтеграция бывших военных – это одновременно и вызов и возможность для компании. Это наше будущее и путь для каждого крупного украинского бизнеса. "Метинвест" готов быть проводником этого направления в Украине, ведь каждый наш шестой сотрудник сейчас в рядах ВСУ. Мы готовы принять всех ветеранов, которые вернутся с войны, и будем активно развивать программу их поддержки в зависимости от потребностей бывших военных", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов "Метинвеста"", вошедший в шорт-лист финалистов – это комплексная программа с рядом направлений, реализуемых компанией для реинтеграции бывших военных при их возвращении на работу. Всего в "Метинвесте" уже более 1 000 ветеранов приступили к работе, а 8 000 сотрудников продолжают служить в ВСУ, защищая Украину от российского вторжения.

Reuters: Sustainability Awards – ведущая мировая награда, которой отмечают лидерство всемирно известных брендов и бизнесов в сфере устойчивого развития. Награду получают те, кто действительно влияет на бизнес, общество и окружающую среду, создавая новый формат ведения бизнеса в XXI веке. В последние 14 лет премия служила ориентиром для компаний со всего мира. В 2024 году определены 16 победителей в четырех основных направлениях устойчивого развития бизнеса: "Климат и природа", "Стратегии и лидерство", "Стимулирование социальных изменений" (в эту категорию входит награда за "Разнообразие, равенство и инклюзию"), а также "Отчетность и инвестиции. Для группы "Метинвест" это первая в истории номинация на Reuters: Sustainability Awards.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова также победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях – социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности, обучении и переквалификации.