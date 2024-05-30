"Проголосуй за Марию в конкурсе танцев": украинцев предупредили о новой кибермошеннической схеме в Telegram
Мошенники не воюют на фронте, не волонтерят и не донатят на ВСУ, у них на это нет времени, они заняты разработкой все новых и новых схем для своего обогащения. И война им даже в этом помогает – аферисты используют обостренные эмоции людей и желание помочь ближнему. Недавно появилась новая схема обмана, в которой мошенники используют именно эти чувства для своего обогащения.
Кибермошенники рассылают сообщения с просьбой помочь девушке победить в конкурсе и взламывают Telegram-аккаунты всех, кто отзывается на него. О новой схеме злоумышленников предупредили в МВД и рассказали, как она работает.
В Telegram поступает сообщение от одного из контактов пользователя примерно следующего содержания: "Привет! Проголосуй, пожалуйста, за нашу Марию в конкурсе танцев, она дочь подруги. Сейчас важен каждый голос". В конце отмечено, где нужно проголосовать.
Но переход по указанной ссылке провоцирует взлом Telegram-аккаунта. После этого пользователь теряет доступ. А мошенники начинают рассылать с присвоенного аккаунта по контактной книге бывшего владельца просьбу перевести значительную сумму денег.
Текст сообщения с "танцовщицей", которой нужно помочь – один из вариантов, которых у аферистов множество, чтобы ввести в заблуждение людей и присвоить их данные.
"Будьте осмотрительны и не дайте себя обмануть", – призывают правоохранители.
Они также сказали, что нужно делать, если вы получили такое или похожее сообщение:
– ни в коем случае не переходить по ссылке;
– не вводить персональные данные для "голосования";
– Заблокировать неизвестный абонент.
Правоохранители предупреждают: не переходите по этой ссылке! Это ловушка!
Как сообщал OBOZ.UA:,
Недавно мошенники запустили очередную схему для выманивания денег у украинцев. Теперь они рассылают им в мессенджеры сообщения якобы о возможности получить денежную помощь через банк.
А в Киеве разоблачили злоумышленника, "заработавшего" на интернет-мошенничестве почти 367 тысяч гривен. Деньги с чужих банковских карт он потратил на iPhone и ноутбук.
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