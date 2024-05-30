'Проголосуй за Марию в конкурсе танцев': украинцев предупредили о новой кибермошеннической схеме в Telegram

Мошенники не воюют на фронте, не волонтерят и не донатят на ВСУ, у них на это нет времени, они заняты разработкой все новых и новых схем для своего обогащения. И война им даже в этом помогает – аферисты используют обостренные эмоции людей и желание помочь ближнему. Недавно появилась новая схема обмана, в которой мошенники используют именно эти чувства для своего обогащения.

Кибермошенники рассылают сообщения с просьбой помочь девушке победить в конкурсе и взламывают Telegram-аккаунты всех, кто отзывается на него. О новой схеме злоумышленников предупредили в МВД и рассказали, как она работает.

В Telegram поступает сообщение от одного из контактов пользователя примерно следующего содержания: "Привет! Проголосуй, пожалуйста, за нашу Марию в конкурсе танцев, она дочь подруги. Сейчас важен каждый голос". В конце отмечено, где нужно проголосовать.

Но переход по указанной ссылке провоцирует взлом Telegram-аккаунта. После этого пользователь теряет доступ. А мошенники начинают рассылать с присвоенного аккаунта по контактной книге бывшего владельца просьбу перевести значительную сумму денег.

Текст сообщения с "танцовщицей", которой нужно помочь – один из вариантов, которых у аферистов множество, чтобы ввести в заблуждение людей и присвоить их данные.

"Будьте осмотрительны и не дайте себя обмануть", – призывают правоохранители.

Они также сказали, что нужно делать, если вы получили такое или похожее сообщение:

– ни в коем случае не переходить по ссылке;

– не вводить персональные данные для "голосования";

– Заблокировать неизвестный абонент.

Правоохранители предупреждают: не переходите по этой ссылке! Это ловушка!

Как сообщал OBOZ.UA:,

Недавно мошенники запустили очередную схему для выманивания денег у украинцев. Теперь они рассылают им в мессенджеры сообщения якобы о возможности получить денежную помощь через банк.

А в Киеве разоблачили злоумышленника, "заработавшего" на интернет-мошенничестве почти 367 тысяч гривен. Деньги с чужих банковских карт он потратил на iPhone и ноутбук.