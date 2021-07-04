В Украине спрогнозировали дождевой понедельник: синоптик пояснила влияние циклона

Погода в Украине в понедельник, 5 июля будет дождевой практически во всех регионах. Только на северо-востоке день пройдет без существенных осадков.

Об этом на своей странице в Facebook 4 июля сообщила синоптик Наталья Диденко. Как написала она, первый день новой недели будет открывать в Украине циклон, который "уже крутится на юге и даже сейчас периодически поливает дождем и гремит".

Под влиянием циклона большую часть страны в понедельник накроют кратковременные грозовые дожди.

Сильной жары Диденко не прогнозирует. В среднем днем воздух прогреется до +25...+29 градусов. На западе будет прохладнее, +23...+27.

Видео дня

Что касается погоды в Киеве, то синоптические данные указывают на вероятные осадки. Однако, как отметила Диденко, "сухой (относительно) островок с северо-востока, а проще говоря, антициклон, может любой дождь прутом и отогнать".

Воздух в столице прогреется до комфортной температуры в + 27 градусов.

Синоптик добавила, что погода в Украине в ближайшее время будет без особых изменений, но через неделю жара усилится. 7 июля, на праздник Ивана Купала, в западных областях вероятны дожди.

Отметим, что Укргидрометцентр также опубликовал прогноз о дождливом понедельнике в Украине.

В Киеве, как указано на карте синоптиков, будет гроза и дождь, а температура днем – до +28 градусов.

Прогнозируется, что осадки на большей части территории Украины будут продолжатся до 8 июля.

Как ранее писал OBOZREVATEL: