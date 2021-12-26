В Украине ударит мороз и пойдет снег, возможны лавины: свежий прогноз на понедельник

В Украине в понедельник, 27 декабря, ожидается морозная погода и мокрый снег в части областей. На некоторых дорогах может образоваться гололедица, а вот в Карпатах могут сойти лавины.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, осадки в виде снега ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой областях.

В части южных регионов пройдет мокрый снег, а в Крыму местами – дождь. Небольшие осадки ожидаются также в Закарпатской области.

На остальной территории – сухо. Ветер переменных направлений, около 3-8 м/с.

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Температура ночью опустится до -14 на востоке и -13 на западе. В центре Украины ночью до -12 градусов или выше.

Днем термометры покажут в среднем -4...-6. Самые высокие показатели – в Крыму, где воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Погода в Киеве ожидается без осадков, с переменной облачностью. Ночью в Киевской области будет -10...-12, днем -4...-6 градусов.

Что касается погоды в Карпатах, то синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. Туристов и местных жителей призывают воздержаться от походов на высокогорье.

27 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей будет сохраняться высокая снеголавинная опасность (4 уровень). Там пройдут снегопады и вьюги.

Лавины там могут образоваться даже при низких дополнительных нагрузках.

А на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как писал OBOZREVATEL: