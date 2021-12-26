В Украине ударит мороз и пойдет снег, возможны лавины: свежий прогноз на понедельник
В Украине в понедельник, 27 декабря, ожидается морозная погода и мокрый снег в части областей. На некоторых дорогах может образоваться гололедица, а вот в Карпатах могут сойти лавины.
Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, осадки в виде снега ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой областях.
В части южных регионов пройдет мокрый снег, а в Крыму местами – дождь. Небольшие осадки ожидаются также в Закарпатской области.
На остальной территории – сухо. Ветер переменных направлений, около 3-8 м/с.
Температура ночью опустится до -14 на востоке и -13 на западе. В центре Украины ночью до -12 градусов или выше.
Днем термометры покажут в среднем -4...-6. Самые высокие показатели – в Крыму, где воздух прогреется до +1...+3 градусов.
Погода в Киеве ожидается без осадков, с переменной облачностью. Ночью в Киевской области будет -10...-12, днем -4...-6 градусов.
Что касается погоды в Карпатах, то синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. Туристов и местных жителей призывают воздержаться от походов на высокогорье.
27 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей будет сохраняться высокая снеголавинная опасность (4 уровень). Там пройдут снегопады и вьюги.
Лавины там могут образоваться даже при низких дополнительных нагрузках.
А на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как писал OBOZREVATEL:
в Украинском гидрометеорологическом институте подтвердили, что глобальные изменения климата коснулись и территории нашей страны. Это означает, что среднегодовые температуры выросли поднялись, в том числе и зимние.
А синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине.