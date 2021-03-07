Прогноз погоды на 8 Марта: в Украине снова заснежит
Погода в Украине 8 марта на большинстве территории ожидается снежной и прохладной.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, на севере страны ожидается от -1 до +1 градуса тепла днем и -2-4 ночью. Ветер северо-западный 7-12 м/с и осадки в виде снега.
На востоке Украины термометры покажут от 0 до -3 ночью, а днем поднимутся до +1+5 градусов. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается мокрый снег.
На западе будут ночные морозы от -1 до -5, днем воздух местами прогреется до +5. Также предполагается снег, кроме Закарпатской и Черновицкой областей.
Похоже, порадует более или менее весенней погодой только юг Украины. Там осадков не ожидается, температура воздуха днем от +5 до +7, однако ночью опустится до -1-3 градусов по Цельсию.
В столице женский праздник тоже будет сопровождаться мокрым снегом, ночью морозы до -2, а днем +1+3.
Ранее ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло также предупредил о похолодании, что настигнет Украину в Международный женский день. Он сообщил о снижении температуры и осадках в виде снега и мокрого снега.
Ночи, вероятнее всего, будут морозными. Днем температура будет немного выше 0 градусов, отметил синоптик.
Александра Хала также рассказала, что трехдневные праздничные выходные в честь 8 марта будут прохладными. По ее словам, всего в марте стоит ожидать частых перепадов температур, поскольку традиционно этот период очень переменчив.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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метеоролог Вера Балабух объяснила, что к резким изменениям погоды в Украине на протяжении последних месяцев привела так называемая битва циклонов.