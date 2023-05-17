Профессора из Львова во второй раз избрали в состав правления Европейской ассоциации медицинского права в Украине

Заведующую кафедрой медицинского права Львовского национального медицинского университета им. Данилу Галицкого Ирину Сенюту переизбрали на второй срок в состав Правления Европейской ассоциации медицинского права в Украине. Она является единственной представительницей Украины в правлении этой организации.

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Об этом сообщил 15 мая Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого.

"На заседании Генеральной Ассамблеи Европейской ассоциации медицинского права (EAHL) в состав Правления на второй срок была переизбрана заведующая кафедрой медицинского права ФПДО ЛНМУ имени Даниила Галицкого, доктора юридических наук, председателя Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ, президента ОО и биоэтики Украины", профессора Ирину Сенюту", – написали на сайте ВУЗа.

Ирина Сенюта начала работать в правлении Европейской ассоциации медицинского права с 2019 года, ее новая каденция продлится до 2027 года.

Европейская ассоциация медицинского права направлена на укрепление здоровья и прав человека во всей Европе, а также выступает как источник советов и рекомендаций по совершенствованию права и политики Европы в сфере здравоохранения.

Национальным представителем Европейской ассоциации медицинского права также сотрудница кафедры медицинского права львовского медуниверситета – ассистент кафедры, кандидат юридических наук Кристина Терешко.

"Присоединение украинских специалистов к европейскому сообществу способствует катализации национального медицинского права, презентации украинской сферы на международной арене, а также служит возможности влиять на европейские процессы развития медицинского права", – говорят в вузе.