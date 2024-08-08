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Проект "Відновись" Фонда Вадима Столара поможет пострадавшим от воздушных атак РФ

Мария Шевчук
Общество
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Проект 'Відновись' Фонда Вадима Столара поможет пострадавшим от воздушных атак РФ

Благотворительный фонд Вадима Столара открыл прием заявок для пострадавших от российских воздушных атак украинцев на участие в проекте "Відновись".

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Решение об этом было принято непосредственно после масштабных российских обстрелов 8 июля 2024 года, когда вражеские ракеты атаковали сразу несколько украинских городов и нанесли разрушения, в частности, медицинскому центру "Охматдет" – крупнейшей детской больнице Украины. На следующий день основатель Фонда Вадим Столар объявил о предоставлении помощи в размере 10 000 000 гривен. Из которых 5 000 000 гривен было передано на восстановление медицинского центра "Охматдет", а еще 5 000 000 гривен направлено на психоэмоциональную помощь пострадавшим от воздушных атак украинцам в рамках проекта "Відновись".

Проект "Відновись" Фонда Вадима Столара поможет пострадавшим от воздушных атак РФ

Фонд Вадима Столара реализует проект "Відновись" более двух лет практически от начала масштабной российской агрессии. В рамках этого проекта разные категории пострадавших от войны украинцев получают психологическую помощь и эмоционально перезагружаются в самых безопасных и красивых местах Украины. Всего за время реализации проекта такую помощь получили почти 2 000 украинских семей.

Проект "Відновись" Фонда Вадима Столара поможет пострадавшим от воздушных атак РФ

"С помощью проекта "Відновись" мы с 2022 года оказываем психологическую и эмоциональную поддержку семьям с детьми, которые потеряли на войне одного из родителей или остались без родного дома. Сейчас мы расширяем наш проект и открываем прием заявок от семей с детьми до 18 лет. лет, которые пострадали от атак российскими ракетами и беспилотниками.

Проект "Відновись" Фонда Вадима Столара поможет пострадавшим от воздушных атак РФ

"Массированные ракетные атаки на украинские города продемонстрировали бесчеловечный характер войны, которую против нас ведет российский агрессор. Показали всему миру жестокость и беспринципность нашего врага, ударившего ракетами по детской больнице, центру матери и ребенка, по многоэтажным жилым домам. А еще они снова показали характер и взаимовыручку украинцев, сразу же начали разбирать завалы, спасать пострадавших и собирать средства на ремонт детской больницы. Я не мог остаться в стороне и тоже присоединился к общенациональному сбору на восстановление медицинского центра "Охматдет". Но кроме этого я решил отправить дополнительные средства на проект "Восстановись" и вместе с командой нашего Фонда провести реабилитационные мероприятия для всех пострадавших от российских воздушных атак. Не только в Киеве, и не только 8 июля", – сказал Вадим Столар.

Проект "Відновись" Фонда Вадима Столара поможет пострадавшим от воздушных атак РФ

Ознакомиться со списком необходимых документов, зарегистрироваться для участия в проекте "Відновись" и подать заявку можно по ссылке: https://stolarfund.com/projects/Vidnovys