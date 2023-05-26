Проект 'Спасаем жизнь' и Protez Hub начали выдавать спецрюкзаки людям с ампутациями

В Украине стартовал проект "Рюкзаки для людей с ампутациями", к реализации которого присоединилась гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь". Украинцы, потерявшие конечности и готовящиеся к протезированию, получат наборы для послеоперационного ухода.

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Первая партия в 1000 рюкзаков уже сформирована и направляется к людям.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цель проекта – помочь обеспечить людей всем необходимым на этапе подготовки к успешному протезированию. Поэтому рюкзаки содержат все необходимое для того, чтобы ухаживать за ампутированной конечностью, правильно формировать культю и бороться с фантомными болями. Также в каждом наборе имеются печатные материалы и инструкции, объясняющие пострадавшему алгоритм действий.

Рюкзаки бесплатно и по целевому назначению будут передаваться в разные регионы Украины людям с ампутациями, которые нуждаются в этом больше всего. Координировать процесс будут Уполномоченный Президента Украины по реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, представители Министерства здравоохранения Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Следующая партия рюкзаков в количестве 2000 единиц готовится. В планах участников проекта – усовершенствовать их содержание в соответствии с потребностями раненых и травмированных.

Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству Protez Hub, "Спасаем жизнь", компании Nova Ukraine, БФ "Пациенты Украины", Dignitas Fund и Правозащитного центра для военных "Принцип". Также инициативу поддержало Посольство Канады в Украине.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" продолжает развивать направление физической реабилитации украинцев, потерявших конечности в результате войны. В сотрудничестве с Protez Hub процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 военнослужащих и гражданских. Среди них 13 уже получили свои протезы стоимостью до 30 тысяч евро.

Кроме этого, весной 2023 года "Спасаем жизнь" и Protez Hub запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу, которая будет полезна и медспециалистам, и пострадавшим. Это своеобразная база знаний, где можно найти пошаговую информацию о всех этапах протезирования и восстановления людей с ампутациями. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам – бесплатный. На его создание Метинвест направил более 2,5 млн. грн.