Проект, изменяющий жизнь: Фонд Рината Ахметова помог 16-летней Софии найти будущую профессию

Позади у Софии жизнь в оккупации, выезд из родного Херсона под обстрелами и сложная адаптация в другом городе. Весной этого года София приняла участие в "Блогере Кемпе", организуемой в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Именно благодаря активностям во время отдыха девушка поняла, какую профессию будет приобретать.

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По словам девушки, у "Блогер Кемпи" было очень много интересных мер, благодаря которым она почувствовала свое лидерство и научилась проявляться в команде. Решающим для нее стал проект "Твоя суперпрофессия".

"Нам рассказали о разных профессиях и способах реализации. У меня как раз начинался 11 класс и нужно было определиться, куда поступать. Я поняла, что мой выбор – быть журналистом и доносить людям правду о событиях", – рассказывает София.

Также важные для себя подсказки и ответы София нашла в образовательном сериале Фонда Твоя суперпрофессия.

"Сейчас сложное время – мы живем, не зная, что произойдет завтра. Очень важно следовать зову сердца. Мне в этом помог Фонд Рината Ахметова. Он помог мне раскрыться и реализоваться в своих мечтах и желаниях", – говорит Софья.

Смотрите видео с участием Софии на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, всесторонне поддерживающие ребят, чье детство было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе дети получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая не прерывается уже 24 года. Команда Фонда организует праздники для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.