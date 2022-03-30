Проднаборы получат люди из наиболее пострадавших регионов Украины, – Фонд Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей тех регионов, наиболее пострадавших от войны. Сегодня более 4 тысяч продуктовых наборов приехали в распределительный центр в Покровске. Таким образом, первый транш гуманитарной помощи получат жители и эвакуированные украинцы, проживающие в Бахмутском районе.

В наборах – мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.