Проблема дефицита пресной воды одна из ключевых в Украине, – эксперты WWF

Эксперты Всемирного фонда природы в Украине (WWF) перечислили вызовы, которые больше всего угрожают запасам питьевой воды в Украине, - изменения климата и равнодушие общества. Наша страна оказалась среди стран Европы, имеющих недостаточные запасы пресной воды.

Специалисты констатируют, что многие регионы Украины - в состоянии водного стресса. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Есть признаки недостатка, особенно на юге и востоке, где многие реки пересыхают летом. Эту проблему обостряет и смена климата. Ситуация, когда в селах Херсонщины, Николаевщины, Одесской области в принципе нет воды, уже реальность.

Для того, чтобы наши потомки не столкнулись с дефицитом пресной воды, необходимо ее эффективно использовать и экономить.

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В статье отмечается на контроле эффективности и потребления воды агропроизводителями. Поэтому внедрение передовых и эффективных технологий в агросекторе является очень важным. Например, принцип "больше урожая за одну каплю", когда полив осуществляется капельным путем целенаправленно под каждое растение. Таких методов много, их постоянно нужно внедрять, и акцент на этом должно делать государство, стимулируя продвинутые технологии в сельском хозяйстве.

Также в Украине учет отбора подземных вод очень условный, ведь забор подземных вод в частном секторе практически вне зоны контроля природоохранных органов, поэтому компании активно делают сомнительный бизнес на бурении скважин для частного сектора. И это негативный тренд, потому что подземные воды - наш стратегический запас является невозобновляемым ресурсом.

"В идеале на каждой точке водозабора из подземных вод должны стоять счетчики, а все нелегальные скважины должны уйти в небытие. При этом желательно, чтобы управление всеми водными ресурсами отошли в одни управленческие руки – к Государственному агентству водного хозяйства", - отмечают эксперты.

Так, в прошлом году представительство WWF выступило с заявлением о недопустимости манипуляций на теме окружающей среды. Хайп на проблеме, раздувание истерики или замалчивание катастроф – это то, что отвлекает внимание от настоящих проблем. Эксперты WWF отмечают, что в природе все взаимосвязано: кризис лесов влияет на качество и количество воды, сокращение здоровых экосистем – на сохранение биологических видов. Все это вместе с качеством воздуха и почв определяет здоровье человека. А в нашей стране, добавляют они, бюрократия до сих пор покрывает нарушения экологического законодательства.

То есть сейчас важно, чтобы важность определенной экологической проблемы ни ранжировалась для общества, СМИ и экологов не по прибыли, которую можно получить от их решения, а по важности для здоровья украинцев и их выживания как нации.