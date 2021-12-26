Заметила, что некоторые привычки наших родителей, бабушек и дедушек мы копируем на автомате, не задумываясь над тем, для чего они нам. И если раньше эти ритуалы имели определенный смысл, то сегодня они только мешают всем членам семьи. Может быть, пора пересмотреть некоторые принципы?

- Иметь просторный зал, в котором никто не живет, но при этом жить в комнате вдвоем, не имея личного пространства

Меня всегда удивляет ситуация, когда в трехкомнатной квартире дети, иногда разнополые, спят в одной комнате, родители теснятся в спальне, зато "зала" остается свободной. Делить это пространство так, чтобы у каждого было по комнате, родителями кажется барством.

Конечно, прекрасно иметь отдельную комнату для досуга и встречи гостей. Но в стесненных условиях мне кажется куда более важным обеспечить каждому право на закрытую дверь. О каких личных границах вообще можно говорить с человеком, который был этого базового права лишен?

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Между людьми, лишенными собственного угла, постоянно нарастает разражение и возникают конфликты. Разве это не достаточный повод для того, чтобы принести зал в жертву?

- Супругам спать в одной кровати и под одним одеялом. А иначе, какая же это семья?

Я знаю женщин, которые развелись из-за того, что не могли больше спать с мужем, который ворочается во сне и не дается выспаться. Я знаю женщин и мужчин, которые постоянно находятся в раздражении из-за того, что ночью не могут восстановить свои силы. Но при этом многие даже не задумывались о том, что спать можно отдельно. А в опочивальни друг к другу ходить по приглашению. Наши бабушки и дедушки делили супружеское ложе не только потому, что так положено. Но и потому, что другого выхода у них не было – жили в одной избе и в условиях скученности. Мне кажется важным организовать себе комфортные условия для сна, если он чуткий. На отношениях это сказывается только положительным образом.

- Собираться всем вместе в определенное время за ужином

Конечно, совместные приемы пищи, сопровождаемые приятной беседой, очень сплачивают всех членов семьи. Но проблема в том, что в современном мире графики работы могут очень разниться, не говоря уже об индивидуальных потребностях каждого человека. Мне кажется, куда важнее находить время для общения и теплой беседы, с печеньками или без, тогда когда близкий человек в этом нуждается, чем механически соблюдать ритуал, который всех только тяготит.

- Ни дня без супа

Порой кажется, что во многих семьях в России настоящий культ супов. Понятно, что суп – это сытная, дешевая и полезная для желудка пища. А недельная кастрюля щей – идеальный помощник в трудной материальной ситуации. Понятно, что суп, съеденный по желанию и с аппетитом, прекрасен. Но я никак не могу понять, почему некоторые матери буквально пытают супами своих детей, а жены – мужей. Думаю, что в наши дни неделю без супа пережить можно легко. И за год без супа никто не пострадает, честно уж говоря.

- Откладывать все лучшее на потом (для гостей или на праздники)

Во времена тотального дефицита во многих семьях сформировалась привычка откладывать лучшее на потом. В ней, безусловно, имелось определенное рациональное зерно. Во времена, когда практически не было продуктов, даже обычных, не говоря уже об экзотических, очень важно было создать себе праздничное настроение, отложив хоть что-то для Нового года, например.

Мне навсегда запомнился рассказ мужчины, ребенком перенесшего блокаду Ленинграда. Он с трепетом рассказывал о том, как в Новый год к ним пришли соседи, и принесли жалкие остатки продовольствия. Кто свеклу, кто сухарик, кто луковицу. Но эти продукты, которые сберегли на особый случай, помогали укрепиться духом. Сохранить ощущение нормальной жизни там, где его быть не могло.

Но вот почему сейчас мы откладываем зеленый, ни разу не дефицитный горошек на Новый год? Почему боимся налить себе чай в красивую чашку из сервиза и для каких гостей откладываем шоколадку, пока она не покроется белым налетом, я объяснить не могу.

Думаю, иногда полезно задуматься, и спросить себя – а зачем я это делаю? Может, просто по привычке?