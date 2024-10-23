Привычка еще из СССР: как в каждом доме появился пакет с пакетами

Пакет с пакетами, который можно найти почти на каждой кухне, стал символом современного быта и темой для многочисленных шуток. Однако история этого явления не так уж смешна и уходит корнями во времена СССР.

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Сейчас мы складываем старые пакеты почти автоматически. И легко находим им применение – снова что-то заворачиваем или застилаем ими мусорное ведро. И даже при этом пакеты успевают накапливаться быстрее, чем тратиться. Все потому, что сейчас это доступный расходный материал.

Совершенно не так все было во времена СССР. На территории Союза первые пластиковые пакеты появились в 1970-х годах. Их завозили немного, и у граждан страны они считались предметом роскоши и атрибутом западного образа жизни. Потому и относились к ним соответственно.

Появиться где-нибудь с пластиковым пакетом в руках было престижно. Особенно когда речь шла о пакете с ярким цветным принтом. Это могло означать, что человек принадлежит к привилегированной касте тех, кто имеет возможность выезжать за границу или, по крайней мере, имеет таких друзей. Если это было не так, пакет можно было приобрести у фарцовщиков за немалые деньги. Некоторые даже коллекционировали эти своеобразные предметы роскоши.

Если кому-то удавалось достать пакет, его берегли изо всех сил – мыли, подкрашивали и даже зашивали. Конечно, все, что удавалось получить или купить, тщательно хранили. Пакеты складывали и использовали только по особому случаю.

Со временем СССР развалился, а привычка хранить пакеты у его бывших жителей осталась. Примечательно, что сейчас она приобрела новую популярность. Сейчас это называют проявлением сознательного отношения к потреблению. Пластик, из которого изготавливают пакеты, не разлагается столетиями. Поэтому этот вид упаковки рекомендуют использовать повторно столько раз, сколько это возможно.

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