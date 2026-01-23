УкраїнськаУКР
русскийРУС

Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

Марина Петик
Общество
4 минуты
342
Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

В Запорожье в воскресенье, 25 января, будут прощаться с супругами – 43-летней Юлией и 48-летним ветераном АТО Сергеем Смеловыми, которых 20 января убил российский дрон. Во время тревоги Юлия и Сергей находились в машине во дворе своего дома, вероятно, они собирались ехать к родителям, у которых находились их дети.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Телефон не отвечал

Сейчас страничка в Instagram Юлии Смеловой с праздничными воздушными шариками замерла. Последний свой пост владелица компании "Сюрпрайз" опубликовала как раз 20 января. "Букет на выписку из роддома "Гигант", – подписала Юлия.

В руках Юлии целый букет из белых, голубых, серебряных воздушных шариков, сверху шарик в виде колясочки и сердечка. Кому он предназначался, уже никто не узнает.

Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

Кума семьи Людмила Сушко вспоминает: "Мы каждый день по несколько раз созванивались. Тут набираю ее после обеда, она говорит, что муж Сергей приехал, надо кофе приготовить, потом созвонимся. Набираю через полчаса – она с кем-то разговаривает, потом еще раз набрала – телефон занят. Послала сообщение, она посмотрела, но не ответила. Началась тревога, она все не отвечает. А потом уже муж мне сказал, что они погибли", – плачет Людмила.

Кума думает, что Юлия с Сергеем поехали домой. Их частный дом, который ранее принадлежал бабушке, находится в районе, который россияне часто обстреливают.

Юля была очень ответственной и во время тревог всегда с детьми уходила в бомбоубежище в школе. А тут дети – 14-летняя София и 22-летний Александр – были у ее родителей. Вероятно, супруги сели в машину, которая стояла во дворе, и собирались ехать к ним. В это время "Шахед" попал в их гараж, машина сразу вспыхнула, Юлия и Сергей погибли.

Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

Мечтала приносить радость людям

Людмила рассказывает, что с Юлией они вместе учились в вузе в Запорожье на реабилитологов. Юля сначала работала в магазине, затем кассиром в ПриватБанке.

Потом пошла работать на завод "Мотр Сич" старшим кладовщиком.

"Ее все любили, она была такой зажигалочкой. Очень креативная, творческая, в Доме культуры она участвовала в самодеятельности, хорошо пела, была ведущей всех мероприятий. Но у нее была мечта открыть свой небольшой бизнес", – говорит Людмила.

Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

Как раз когда начался ковид, Юлия решила заняться оформлением букетов из воздушных шаров. Сначала работала у себя дома. А когда началось полномасштабное вторжение, она оформила ФЛП, сняла помещение и уже работала там.

Причем была очень ответственной и отзывчивой. Ее офис всегда работал до 18 часов. А если нужно было выполнить заказ и привезти букет рано утром, то она могла встать и в 4 часа утра, надуть шарики и уже в 6 часов привезти их заказчику.

Она всегда старалась сделать людям приятное, всегда давала скидки, поскольку мечтала не столько зарабатывать деньги, сколько приносить радость людям.

Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

Люди, которые во время войны выехали за границу, знали, что всегда можно обратиться к Юлии, чтобы она поздравила их родных и близких, которые остались в Запорожье. И Юля не только привезет шары, а еще придумает теплые слова для поздравлений. После этого ее редко кто отпускал, обязательно усаживали за стол.

Сергей воевал в АТО

Сергей в 2014-2016 годах воевал в АТО, в 56-й Мариупольской бригаде. После возвращения домой он работал на фуре, развозил топливо. В последнее время у него возникли проблемы со спиной, он решил до весны побыть дома, полечиться.

Сергей всегда и во всем поддерживал свою жену, помогал ей с шарами. И в последние минуты своей жизни он тоже был вместе с ней.

Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО
Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО
Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

Теперь мама Юлии возьмет опеку над младшей внучкой Софией. О детях будут заботиться сестра Юли и брат Сергея, который сейчас тоже защищает Украину на фронте. Однако кроме смерти родителей у детей серьезно пострадал дом – снесло крышу, он залит водой.

Друзья собирают средства для детей, чтобы восстановить жилье. Если кто-то захочет помочь, то можете перечислить деньги на карточку дочери погибших Софии 5355 2802 1498 4245.