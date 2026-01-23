Приносила праздник людям: в Запорожье российский дрон убил владелицу магазина воздушных шаров и ее мужа – ветерана АТО

В Запорожье в воскресенье, 25 января, будут прощаться с супругами – 43-летней Юлией и 48-летним ветераном АТО Сергеем Смеловыми, которых 20 января убил российский дрон. Во время тревоги Юлия и Сергей находились в машине во дворе своего дома, вероятно, они собирались ехать к родителям, у которых находились их дети.

Телефон не отвечал

Сейчас страничка в Instagram Юлии Смеловой с праздничными воздушными шариками замерла. Последний свой пост владелица компании "Сюрпрайз" опубликовала как раз 20 января. "Букет на выписку из роддома "Гигант", – подписала Юлия.

В руках Юлии целый букет из белых, голубых, серебряных воздушных шариков, сверху шарик в виде колясочки и сердечка. Кому он предназначался, уже никто не узнает.

Кума семьи Людмила Сушко вспоминает: "Мы каждый день по несколько раз созванивались. Тут набираю ее после обеда, она говорит, что муж Сергей приехал, надо кофе приготовить, потом созвонимся. Набираю через полчаса – она с кем-то разговаривает, потом еще раз набрала – телефон занят. Послала сообщение, она посмотрела, но не ответила. Началась тревога, она все не отвечает. А потом уже муж мне сказал, что они погибли", – плачет Людмила.

Кума думает, что Юлия с Сергеем поехали домой. Их частный дом, который ранее принадлежал бабушке, находится в районе, который россияне часто обстреливают.

Юля была очень ответственной и во время тревог всегда с детьми уходила в бомбоубежище в школе. А тут дети – 14-летняя София и 22-летний Александр – были у ее родителей. Вероятно, супруги сели в машину, которая стояла во дворе, и собирались ехать к ним. В это время "Шахед" попал в их гараж, машина сразу вспыхнула, Юлия и Сергей погибли.

Мечтала приносить радость людям

Людмила рассказывает, что с Юлией они вместе учились в вузе в Запорожье на реабилитологов. Юля сначала работала в магазине, затем кассиром в ПриватБанке.

Потом пошла работать на завод "Мотр Сич" старшим кладовщиком.

"Ее все любили, она была такой зажигалочкой. Очень креативная, творческая, в Доме культуры она участвовала в самодеятельности, хорошо пела, была ведущей всех мероприятий. Но у нее была мечта открыть свой небольшой бизнес", – говорит Людмила.

Как раз когда начался ковид, Юлия решила заняться оформлением букетов из воздушных шаров. Сначала работала у себя дома. А когда началось полномасштабное вторжение, она оформила ФЛП, сняла помещение и уже работала там.

Причем была очень ответственной и отзывчивой. Ее офис всегда работал до 18 часов. А если нужно было выполнить заказ и привезти букет рано утром, то она могла встать и в 4 часа утра, надуть шарики и уже в 6 часов привезти их заказчику.

Она всегда старалась сделать людям приятное, всегда давала скидки, поскольку мечтала не столько зарабатывать деньги, сколько приносить радость людям.

Люди, которые во время войны выехали за границу, знали, что всегда можно обратиться к Юлии, чтобы она поздравила их родных и близких, которые остались в Запорожье. И Юля не только привезет шары, а еще придумает теплые слова для поздравлений. После этого ее редко кто отпускал, обязательно усаживали за стол.

Сергей воевал в АТО

Сергей в 2014-2016 годах воевал в АТО, в 56-й Мариупольской бригаде. После возвращения домой он работал на фуре, развозил топливо. В последнее время у него возникли проблемы со спиной, он решил до весны побыть дома, полечиться.

Сергей всегда и во всем поддерживал свою жену, помогал ей с шарами. И в последние минуты своей жизни он тоже был вместе с ней.

Теперь мама Юлии возьмет опеку над младшей внучкой Софией. О детях будут заботиться сестра Юли и брат Сергея, который сейчас тоже защищает Украину на фронте. Однако кроме смерти родителей у детей серьезно пострадал дом – снесло крышу, он залит водой.

Друзья собирают средства для детей, чтобы восстановить жилье. Если кто-то захочет помочь, то можете перечислить деньги на карточку дочери погибших Софии 5355 2802 1498 4245.