В Декларации независимости США (базовый текст – Томаса Джефферсона), принятой 4 июля 1776 года, шла речь об этой независимости как о вынужденном шаге: "только необходимость заставляет" и "мы вынуждены признать неотвратимость".

В украинском Универсале Центральной Рады от 10 июня 1917 года (текст Михаила Грушевского) встречаем весьма аналогичное: "мы приневолены, чтобы мы сами творили свою судьбу".

А фактический основатель государства Сингапур Ли Куан Ю вообще называл вынужденное отделение Сингапура от Малайзии (на самом деле – его исключение, изгнание), которому он противостоял как мог, но которое всё же произошло 9 августа 1965 года, "личной неудачей" (в том самом 1965 году) и через 20 лет вспоминал о том времени: "Многие были в восторге… Но я был далёк от ликования. Я опасался, что мы не выживем… Нам предстояли отчаянные поиски экономического чуда".

То есть все эти исторические гиганты – и тот, что на купюре 2 доллара, и тот, что на купюре 50 гривень, и тот, что "надо посадить 3 друзей", понимали: независимость это не столько праздник жизни, сколько ежедневный тяжёлый добросовестный труд всего народа. Потом и КРОВЬЮ.

Ответственность.

С годовщиной! И пусть настанут лучшие времена!