Вчера тут ко мне приходило российское чудо, сходу заявивишее, что СССР в 1939 году на Польшу не нападал. Просто зашел на территории, после того, как польское правительство покинуло страну. Просто зашел. Потом оно же вспомнило про Волынь, а с Катынью память отказала.

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Тут же чудо с удивлением услышало, что 1,2 миллиона советских граждан, оказывается, воевали на стороне Гитлера. Чудо потребовало доказательств, статью про русских коллаборантов оно самостоятельно найти не могло. После статьи о массовой поддержке гитлеровского режима гражданами СССР, причем гражданами не с оккупированных территорий, аргумент о страшных пособниках нацистов и антисемитах украинцах несколько поблек.

То, что такое чудо пришло, не удивительно. У нас идиотов тоже навалом, знания по истории родной страны и мира минимальны, аргументы из СМИ, факты с помоек. Проблема в том, что у русских на этом строится идеология. Проблема в том, что на основании дерьма, которое им вылили под черепную крышку, они пришли к нам "освобождать". Проблема в том, что убивать, насиловать и грабить для них идеологически правильно, православно и скрепно. Они на Польшу не нападали. Они ни на кого не нападали. Мирный, чудесный народ - только танцуют и поют. А ненавидят их по периметру и не только исключительно за доброту и хороший характер. За помощь народам Африки и Южной Америки в борьбе с империализмом...

В принципе, когда все соседи и не только соседи считают, что в твоей квартире живут агрессивные и опасные долбо*бы, стоит задуматься, даже если ты в этой квартире таракан под плинтусом. Но мой чудесный гость думать не привык. Как и миллионы его сограждан, кстати. Зачем? Есть ТВ, Соловьев, Скабеева и Симонян, есть Мардан, Сладков и прочая нечисть. Есть великий Путин - светоч, герой, борец с нацизмом, дедов наследник и вдохновитель освободителей. Все нормально. Как там с Волынью, украинцы? С Волынью мы с поляками сами разберемся, а потом вместе с ними выпьем на развалинах империи, которая никогда ни на кого не нападала. Обязательно выпьем. Общий враг - это убедительный повод простить друг другу старые обиды и пожать руки.

Да, кстати... Тут Швеция внезапно договорилась с Турцией. Боюсь, что результаты Полтавской битвы радовать россиян вскоре перестанут. Да и сегодняшний саммит НАТО может стать еще одним поводом говорить о русофобии...

Странно. Откуда она взялась? Ума не приложу...