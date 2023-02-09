Прифронтова Дружковка получила почти 4 тысяч проднаборов от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили в Донецкую область еще один груз с гуманитарной поддержкой для населения. Жители прифронтового города Дружковка, который длительное время систематически обстреливает враг, вскоре получат почти 4 тысячи продуктовых наборов.

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В состав наборов вошли самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.