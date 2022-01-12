Причудливые миры Марии Примаченко: 12 малоизвестных фактов об украинке, влюбившей в себя мир

113 лет назад в бедной крестьянской семье родилась девочка. Родители вряд ли знали, что их маленькой дочери суждена непростая судьба и всемирная слава. Она встретила любовь своей жизни – и через несколько лет навсегда потеряла ее. Ее таланту рукоплескали посетители самых авторитетных художественных выставок по всему миру – а она тихо жила в родительской деревенской хате. Ее картины, созданные в невиданном ранее миром стиле "примитивного искусства" продавались за десятки тысяч долларов - а она порой не имела чем накормить своего единственного сына...

Сегодня – день рождения всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. OBOZREVATEL предлагает вспомнить 13 малоизвестных фактов о народной художнице, украинке с изувеченным болезнью телом и огромным сердцем.

1. Несмотря на всемирную славу, в биографии Марии Примаченко остается немало белых пятен. Точно известно, что родилась она в деревне Болотня Иванковской волости Киевской губернии. А дальше начинаются тайны. До сих пор идут споры как по поводу точной даты рождения художницы (по разным данным она родилась то ли 12, то ли 13 января 1909 года (30 или 31 декабря 1908 года по старому стилю соответственно) – так и по поводу верного написания ее фамилии. В официальных наградных документах ее фамилию писали как Приймаченко. А вот свои картины мастерица подписывала либо инициалами "М.П.", либо фамилией "Примаченко". По словам режиссера Леся Танюка, Мария считала, что ее фамилия происходила от украинского слова "приймак" (так называли мужчину, живущего у родителей жены), поэтому верным был бы вариант "Приймаченко" – но при записи в метрические книги ее фамилию "русифицировали". "Все испортили", – резюмировала она в разговоре с Танюком. Но продолжала использовать тот вариант фамилии, который значился в ее документах.

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2. В детстве Мария Примаченко переболела полиомиелитом. С тех пор каждое движение стоило ей сверхусилий, однако тяжелая болезнь и ее последствия не помешали Марии не только полностью себя обслуживать, но и создать почти тысячу картин, прославивших ее на весь мир и увековечивших имя самобытной украинской художницы в веках. Во взрослом возрасте она пережила несколько сложных операций, в ходе которых ей ломали кости – все для того, чтобы сменить костыли на протез. Однако окончательно отказаться от костылей она так и не смогла. Последние годы жизни из-за болезни художница практически не ходила. Умерла Мария в возрасте 86 лет 18 августа 1997 года в родной Болотне – где и была похоронена.

3. В творческом наследии художницы – около 800 картин. Большинство – 650 полотен – хранятся в Киевском музее украинского народного декоративного искусства. Остальные – распорошены по миру и украшают государственные и частные коллекции Канады, Франции, Швеции, Австрии, Франции и других европейских государств. В настоящее время одно полотно талантливой художницы может оцениваться в десятки тысяч долларов.

4. Мария происходила из творческой семьи. Бабушка была известной мастерицей по расписыванию писанок. Отец Марии снискал славу плотника-виртуоза, мать – талантливой вышивальщицы, к которой обращались люди, живущие далеко за пределами села. Впитав тягу к искусству от предков, Мария впоследствии передала семейный гений потомкам: художником стал ее единственный сын Федор.

5. Из-за последствий детской болезни передвигалась Мария с помощью костылей. Потому почти не выезжала из родного села. Исключение сделала для поездки в Киев на учебу: в 1936 году 27-летняя Мария откликнулась на приглашение и уехала учиться в Центральных экспериментальных мастерских при Киевском музее украинского искусства (ныне – Национальный художественный музей Украины по улице Грушевского в Киеве). Сами мастерские размещались на территории Киево-Печерской лавры. Там Мария впервые попробовала рисовать на бумаге и впервые взяла в руки настоящую кисть и краски (до этого ее таинственные миры оживали преимущественно на стенах сельских домов, а красители она изготовляла своими силами). Осваивала в тот период Мария и искусство керамики.

6. С киевским периодом связана прекрасная и трагическая история любви Марии Примаченко. Именно в Лавре она познакомилась с будущим мужем, красноармейцем Василием Маринчуком, который оказался ее земляком: родился в соседнем селе. Ради него она, окончив учебу, бросила столицу и вернулась на малую родину. Супруги жили гражданским браком. Однако счастье влюбленных было недолгим: судьба отвела им всего несколько лет вместе. С началом Второй мировой войны мужа Марии, которая в то время была беременна, мобилизовали на фронт. С войны он так и не вернулся, погиб в первые месяцы войны – и даже не увидел своего родившегося в декабре 1941-го сына. Мария же до конца жизни хранила верность любимому – и так никогда и не вышла замуж.

7. Картины Марии Примаченко путешествовали по миру и выставлялись в самых престижных выставочных залах многих европейских столиц. Сама художница из родного села выезжала только в Киев. А ее феноменальная слава, невероятная работоспособность и многочисленные государственные и международные знаки отличия и награды никак не повлияли на уровень жизни художницы: ее семья жила достаточно небогато. Да и жизнь семьи гениальной Марии Примаченко никак не изменилась после того, как на нее пала всемирная слава.

8. Существует версия, что первым вознаграждением за работу для Марии Примаченко стал поросенок. Так отблагодарили ее за разрисованную фантастическими узорами хату односельчане. При этом Мария при жизни не продавала свои картины: она их только дарила. На жизнь зарабатывала шитьем вышиванок. На первые денежные гонорары Мария купила патефон, пальто, швейную машинку и железную кровать. А уже при независимости президент Украины Леонид Кучма подарил ей "Запорожец".

9. Среди поклонников феномена Примаченко – немало именитых художников. Ею восхищался Пабло Пикассо. По преданию, увидев картины украинской мастерицы на Всемирной выставке в Париже, художник назвал их "прекрасными работами гениальной женщины". Ему приписывают также красноречивую фразу: "Если бы у нас была художница такого уровня, то о ней бы давно знал весь мир". Сама же художница взаимностью гениальному испанцу не отвечала. Поговаривают, полистав альбом с репродукциями Пикассо, Мария вынесла вердикт: "Нет, у нас в селе такого бы не поняли".

Среди почитателей творчества Примаченко был и известный сюрреалист Марк Шагал, который даже начал подражать неповторимому стилю украинки в своих работах. Фантастических зверей, поселившихся на его полотнах после знакомства с творчеством нашей соотечественницы, сам Шагал называл "двоюродными братьями причудливых зверей, нарисованных Примаченко". А искусствоведы находят сходство между творчеством Примаченко и Анри Матисса, Амадео Модильяни, а также Винсента Ван Гога.

10. В 2006 году дом Марии Примаченко, где жил ее сын Федор с семьей, ограбили. Сам Федор, которому в то время было 65 лет, в это время лежал в больнице. Четверо неизвестных молодых людей ворвались в дом Примаченко в полшестого утра, избили и связали невестку Марии и ее внука – и вырезали полотна из рам. Грабители вынесли около сотни картин народной художницы, каждая из которых оценивалась не менее чем в 10 тысяч долларов. За полтора месяца правоохранители обнаружили 77 из украденных картин – и вернули их владельцам. Остальные, по данным следователей, грабители продали по 100 долларов за каждую.

11. В честь Марии Примаченко названа звезда между Марсом и Юпитером – ее номер 14624. Юнеско же объявила 2009 год годом выдающейся украинки.

12. Загадочные фантастические миры Марии Примаченко живут после ее смерти. Так, в Японии ее рисунками иллюстрируют буквари. Ее фантастических зверей можно увидеть на открытках, почтовых марках и в календарях. В ее уникальном стиле оформляются детские площадки. Да и современные художники иногда вдохновляются творческим наследием украинки. Бывают и случаи плагиата. Так, в 2009 году семья Примаченко вынуждена была судиться с Первым национальным телеканалом из-за нарушений авторских прав: во время проведения детского Евровидения НТКУ без согласования с семьей использовала самые известные произведения художницы при оформлении графических и полиграфических материалов. Несколько лет спустя, в 2013-м, разразился еще один скандал – уже международного уровня. Выяснилось, что финская компания Маримекко, специализирующаяся на производстве товаров для дома и одежды, противоправно использовала рисунки Примаченко для фабричных принтов. А один из финских авиаперевозчиков в рамках сотрудничества с этой компанией нанес тот же рисунок на свои аэробусы.

О феномене Марии Примаченко до сих пор идут дискуссии. Кто-то – очарованно преклоняет колено перед мощной силой примитивного искусства гениальной украинки. Есть и такие, кто разочарованно ворчит, что "смог бы так же". Однако до сих пор никто не может дать ответ, как рождались в голове простой украинской селянки с Киевщины загадочные цветы и причудливые звери. И почему они не оставляют спокойным никого, кто на них смотрит – трогая какие-то сокровенные струны в самых глубоких уголках душ.