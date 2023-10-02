Причастен эксдепутат поселкового совета: в Одесской области направили в суд дело земельных мошенников на 15 млн грн. Фото

В населенном пункте Затока Одесской области были разоблачены мошенники. Дельцы проводили махинации с курортными землями на побережье Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Общая рыночная стоимость земельных участков составляет более 15 млн грн.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя ОПГ – экс-депутата Затоковского поселкового совета и двух его сообщников по фактам мошеннического завладения земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 1). 3, ч. 4 ст.358, ч. 3 ст.209 УК Украины).

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По результатам расследования выяснилось, что подсудимый, занимавший пост председателя постоянной депутатской комиссии по земельным вопросам в течение длительного времени, совместно с троими соучастниками, незаконно приобрел 15 земельных участков в курортном поселке Затока.

К земельной сделке организатор "схемы" привлек инженера-землеустроитель и еще двух своих знакомых.

Бывший депутат, обладая соответствующим опытом, создавал фальшивые решения на заседаниях Затоковского поселкового совета. В этих манипулятивных документах утверждалось, что предоставляется разрешение на разработку земельных документов, а также решение от Каролино-Бугазского сельсовета о передаче земельных участков в частную собственность.

Затем обвиняемые передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

После окончания войны сообщники планировали часть земельных участков продать, а часть земель – "изъяли" у общины по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса.

Общая рыночная стоимость земельных участков составляет более 15 млн грн. На них наложен арест с запретом на пользование, а также совершение любых регистрационных действий.

В ходе обысков обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.

Кроме того, начаты уголовные производства по факту заказа и финансирования этой сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Запрещенные вещества они пересылали "клиентам", пряча их в зарядные устройства и мобильные телефоны.

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