Приближающие победу: надежные украинские волонтеры, которым стоит доверить средства

Во время полномасштабной войны волонтеры оказались на лидерских позициях среди тех, кому украинцы доверяют больше всего. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в начале этого года доверие к волонтерам выросло с 68% до 84%.

Волонтеров сейчас действительно немало, и вроде бы все делают что-то очень полезное. Крупнейших знает каждый, но должны же быть альтернативы! Кого еще можно поддержать и при этом быть уверенным, что средства и другая помощь пойдут именно тем, кто в них нуждается?

Мы составили список надежных проверенных волонтеров – крупных и локальных, успешно развивающих собственные благотворительные проекты и ежедневно приближающих нашу победу.

Александр Джиджора. Из авиации – в помощь школам и медикам

Авиаперевозки – одна из отраслей, наиболее пострадавших в Украине из-за войны. С первых дней полномасштабного вторжения России небо над страной закрыто для гражданских рейсов. Компания Bees Airline тоже полностью прекратила полеты. Теперь коммерческий директор перевозчика Александр Джиджора вместе с командой сосредоточился на волонтерстве.

"Все наши работники разным образом были вовлечены в волонтерство или благотворительную деятельность, мы создали благотворительный фонд Future with Bess. Это позволило в полностью правовом поле привлекать к сотрудничеству зарубежных партнеров, а также партнеров авиакомпании в Украине", – говорит о своей благотворительной работе Александр.

Future with Bess помогает медицинскому батальону "Госпитальеры", больницам, детским домам. Еще одна цель фонда – восстановление здоровья наших защитников, помощь в восстановлении полноценной работы детских учебных заведений, пострадавших от действий оккупантов.

"То, что волонтеры фонда – это исключительно работники авиационной отрасли, позволило нам получить поддержку от большого количества авиаторов Украины, а также от пассажиров. Закрываем много потребностей наших защитников. С благодарностью относимся к каждому донату, который ускоряет передачу необходимого на фронт и врачам", – подчеркивает Александр.

Мария Кошкина. Музыкальные инструменты для детей и образовательный центр на колесах

Мария Кошкина известна публике по ролям в фильмах "Снайпер. Белый ворон", "С завязанными глазами", "Забытые", также она играет на сцене Театра имени Ивана Франко. Создать благотворительный фонд Мария мечтала уже давно. Война ускорила это решение: с мая прошлого года актриса с единомышленниками принялась за новое дело. Всеми волонтерами двигало желание помогать и поддерживать. Так появился фонд МУР – Мистецький український рух (Творческое украинское движение).

Команда направляет гуманитарную помощь многодетным и малообеспеченным семьям по всей Украине, проводит гуманитарные выезды на Киевщину. МУР способствует получению детьми принадлежностей для творчества – все запросы закрываются в соответствии с пожеланиями самих детей. Даже во время войны нужно не забывать о творчестве, а деткам важно развивать таланты.

"Недавно мы купили бандуру для 10-летнего Романа из Фастова. У него теперь есть своя собственная бандура, он сможет практиковаться в мастерстве игры и выигрывать конкурсы", – приводит пример помощи Мария.

Кстати, детям не просто предоставляют инструменты: взаимодействие с ними не заканчивается на выдаче помощи. Дети ежемесячно присылают видеозаписи своих работ.

Также девушки-волонтеры ведут проект МУР&КО. Это художественно-образовательный культурный центр на колесах. С творческой программой они ездят по деоккупированным селам и городам или туда, где живет много вынужденных переселенцев. Детям показывают сказку. Подросткам проводят мастер-классы и тренинги. Родителей также вовлекают: для них проводят занятия по арт-терапии. Вместе рисуют с помощью кофе или создают что-то своими руками.

Александр Пуськов. Миллионы гривен в помощь Чернигову и ВСУ

Александр родом из Чернигова. В марте 2022-го этот опытный Front-end Developer компании Ubisoft вместе с другими волонтерами основал благотворительный фонд "Это мой город". Тогда Чернигов блокировали российские войска, в оккупации все еще страдали Буча, Ирпень и множество других городов Украины. За более чем год полномасштабной войны фонд собрал около 25 миллионов гривен.

"Главной движущей силой было желание помочь близким друзьям, которые были офицерами и добровольцами. С первых дней они встали на защиту страны. Самая высокая ценность фонда – это люди. И хотя значительная часть не из Чернигова, в самые тяжелые времена все аккумулировали усилия, чтобы помочь именно этому городу", – рассказывает соучредитель фонда.

Один из масштабных сборов, организованных командой, позволил аккумулировать более 2 миллионов гривен. Все средства пошли на нужды военных. Для этого объединились с известными людьми из разных отраслей: Натальей Жижченко (ONUKA), Евгением Клопотенко, Андреем Ярмоленко, Викторией Апанасенко, Виталием Гордиенко ("Отряд Киноманов"), а также сообществом GameDev DOU и Ukraїner.

Сегодня Александр гордится тем, что компания, где он работает, предоставила максимум возможностей, чтобы сосредоточиться на волонтерской деятельности в особо сложное для Чернигова время.

"Месяца три я вообще не работал, а потом постепенно возвращался в проекты. Это позволило мне помогать городу и людям, которые в этом нуждаются. И мы не останавливаемся, планируем новые проекты. Один из них – благотворительный вечер-аукцион в Чернигове: для него мы уже подготовили специальные лоты", – рассказывает волонтер и основатель фонда.

География помощи фонду распространяется на разные участки фронта. Помогают 1-й танковой Северской бригаде, 58-й бригаде имени Выговского, ССО Чернигов, ГУР МО Украины, 79-й Николаевской десантно-штурмовой бригаде и многим другим.

Евгений Черняк. Тонны продуктовых наборов и приют для переселенцев

Евгений Черняк – один из самых известных украинских предпринимателей. Владелец и глава наблюдательного совета компании Global Spirits приобщается к различным проектам, которые помогают лекарствами, продуктовыми наборами и многим другим. Не остаются в стороне от событий в Украине и работники компании Global Spirits: они активно занимаются выдачей гуманитарной помощи, закупают и завозят в Украину лекарства и многое другое, в чем переселенцы и другие люди нуждаются именно сейчас.

В нелегкое для страны время Евгений Черняк полностью финансирует благотворительный фонд Help.zp.ua в Варшаве. Лично контролирует все поставки гуманитарной помощи и ее получение. Вместе с детьми лично принимает участие в погрузке помощи.

За год было отгружено 315 тонн гуманитарной помощи, закуплено 80 водонагревателей, 760 комплектов матрасов и подушек, более 15 000 упаковок медикаментов. Помощь оказали более 20 000 пострадавшим от войны. В Украину привезли по 50 генераторов и павербанков, около 20 тонн детского питания и средств гигиены. А временное убежище предоставили более чем 3 000 переселенцам.

Сергей Москалюк. "Призрак Киева" и помощь детям военных

Большую часть жизни Сергей Москалюк занимался бизнесом. Участвовал в сохранении архитектуры Киева. В частности, известного дома Балабухи на столичном Подоле. После начала полномасштабной войны в апреле 2022 года Сергей Москалюк вместе с другим предпринимателем из Киева, Евгением Душкиным, создали благотворительный фонд.

Сергей Москалюк стал волонтером Красного Креста. Занимался эвакуацией людей из Ирпеня, Бучи, Александровки и других населенных пунктов Киевской области. В первые дни вторжения организовал в Киеве выдачу гуманитарной помощи – благодаря этому жители города смогли каждый день получать продуктовые наборы. Впоследствии стали помогать военным и переселенцам, людям с инвалидностью и детям, оставшимся без родителей. Сотрудничает с военными госпиталями, поликлиниками.

После 24 февраля весь мир облетели новости о легендарном "Призраке Киева" – группе пилотов, мужественно защищавших наше небо. Для 40-й бригады тактической авиации, летчики которой и являются прообразами "Призрака", Сергей подал заявку на регистрацию торговой марки "Ночной призрак", чтобы защитить интересы пилотов. Фонду также удалось выпустить марку "Укрпочты", посвященную легендарным защитникам украинского неба.

Яркий патриотический мурал "Призрак Киева" в сердце Подола – это также идея фонда "Для моей Украины". А благодаря украинской художнице Соне Морозюк появился еще один мурал на улице Мечникова в Киеве. Совместно с агентством Charity Hub уникальные муралы планируется создавать и далее.

Сейчас приоритет фонда Сергея Москалюка – психологическая реабилитация детей, потерявших одного из родителей в этой войне. Деток уже возили на психологическую реабилитацию в грузинский город Батуми и Буковель в Украине. Впереди еще много работы, и сейчас крайне важно заботиться о детях наших героев. Ведь именно они будут строить наше будущее после победы, уверен Сергей.

Святослав Потеенко. Сотни Starlink для военных

Война на фронте – это еще и война технологий. И технологии в этой войне – на нашей стороне, уверен Святослав Потеенко. Он программист и руководитель команды разработчиков в крупной международной компании с 20-летним опытом, и это ему очень пригодилось в волонтерстве.

Зная, насколько важна связь на фронте, во время войны Святослав Потеенко основал благотворительный фонд "Звездные Котики" и вместе с командой завез в Украину уже более 400 терминалов Starlink для нужд военных. В определенное время это было непростой задачей: чтобы ускорить доставку терминалов, в цепочке заказов были задействованы волонтеры как в Украине, так и за рубежом.

Кроме доставки Starlink, "Звездные Котики" помогают с обслуживанием и настройкой критически важного средства связи. Также волонтеры разработали и создают средства маскировки для терминалов Starlink, чтобы их не было заметно врагу на фронте. Каждое устройство излучает тепло, поэтому требует средств, которые его "рассеивают" и делают Starlink невидимым для вражеских тепловизоров и разведывательных фото. Помимо прямых задач на фронте, терминалы спутниковой связи помогают доносить правду о войне.

"А еще благодаря связи и видео с фронта военные благодарят тех, кто в тылу и кто продолжает донатить на армию, чтобы приближать нашу победу", – уверен Святослав Потеенко.

Назар Озерянский. Обследование пациентов и пикапы для ВСУ

Кардиохирург Назар Озерянский волонтерит еще со времен Майдана. В разгар Революции Достоинства создал общественную организацию "Дія в Україні". Сейчас это объединение волонтеров, которое ведет деятельность по развитию гражданского общества и помогает военным и гражданским лицам во время войны России против Украины – на фронте и в тылу.

"Мы убеждены, что ждать перемен не стоит – нужно самим становиться их инициатором. События в Украине последних лет и многовековая история доказывают: жажда перемен – именно тот драйвер, который двигает общество вперед. Только объединившись, мы можем достичь общей цели: успешная, экономически сильная страна, где каждый может приобщиться к развитию государства, как на локальном уровне в своем доме и дворе, так и на уровне Украины", – убежден врач и волонтер.

Одно из направлений работы – "Медицинский Десант": бесплатные обследования пациентов проводятся в разных регионах страны. Второе направление – помощь военным. Волонтеры выезжали на фронт много раз: каждый раз везли военным дроны, генераторы и другие необходимые вещи.

"Несколько раз мы успешно съездили в самый ад, крепость Бахмут. Привезли для наших ребят 251-го батальона крутой дрон Matric 30-t. Одну из поездок провели именно под Пасху, чтобы устроить ребятам праздник. Привезли несколько мавиков, отремонтированное авто и много разных сладостей от школьников и учителей 48-й гимназии Киева", – вспоминает волонтер.

Одной из первых в Украине организация разработала аптечки для военных по стандартам НАТО. Также начали передавать турникеты вместо привычных ранее жгутов Эсмарка – военным, водителям скорых, гражданским лицам. Во время пандемии COVID-19 производили защитные экраны для медиков, коннекторы и дополнительные детали для медицинского оборудования.

Имея много контактов за рубежом – в Литве, Польше, Норвегии и многих других странах, – привлекаем зарубежную помощь, говорит Назар Озерянский. Именно таким образом удалось завезти военным много пикапов, дронов и т. п.

Сергей Чайковский. Эвакуация и помощь в самых горячих точках фронта

Сергей Чайковский основал общественную организацию "Набуток" 1 марта прошлого года, объединив команду волонтеров, которые помогают военным и гражданским лицам с экипировкой, техникой, продовольствием, средствами гигиены. Также эвакуируют население с прифронтовых территорий.

Сам волонтер описывает свою работу так: "Наша суперсила – добираться туда, куда другие не доезжают. Несколько раз в месяц завозим помощь в Угледар, Бахмут, Авдеевку и другие прифронтовые населенные пункты, о которых не услышите в новостях, но которые нуждаются в помощи не меньше".

Особая трудность – эвакуация, которая очень опасна и сложна логистически, говорят в организации. Ведь нередко она производится прямо во время вражеских артиллерийских атак. А в один из выездов пришлось эвакуировать... лебедя, жившего в водоеме.

Впрочем, наибольшая сложность в процессе такой работы – обеспечить безопасность команды, говорят сами волонтеры.

"Мы двигаемся вдоль "красных линий", где прилеты артиллерии – это привычное явление. В прошлую поездку непосредственно перед нашей колонной было попадание четырех ракет, а при выдаче гуманитарной помощи над головами летали два российских бомбардировщика. Несмотря на это, мы придерживаемся своего кредо: "Главное – не останавливаться", – убежден Сергей Чайковский.