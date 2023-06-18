При попытке армии РФ захватить позиции отогнал врага и нанес ему потери: история настоящего украинского Героя

Украинские воины – профессиональные военные и гражданские, ставшие бойцами с полномасштабным вторжением войск РФ в Украину – продолжают доказывать, что являются настоящими Героями. Защищая родную землю от российского нашествия, они проявляют большое мужество, смелость и смекалку в боях, что приводит к эффективному уничтожению врага.

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Историю одного с защитников, сумевшего нанести оккупантам потери и одновременно уберечь побратимов, рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. На странице в Facebook он поделился и фото с воином (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Речь идет о Григории Бабиче – гранатометчике отдельной механизированной бригады. В боях за Соледар и Бахмут этот мужественный боец и неординарный человек проявил себя как настоящий лидер, смело ведя за собой других воинов.

В частности, при попытке российских военных захватить позиции роты ВСУ старший солдат Григорий Бабич смог удержать личный состав подразделения на позициях и заставил врага отступить, нанеся ему существенные потери.

"По внешнему виду он – обычный парень, но сколько силы, решительности и отваги в его глазах. Его проницательный взгляд рассказывает о пережитом. Там было страшно, круглосуточно работала вражеская артиллерия и авиация. А особенно страшно было терять своих побратимов", – подчеркнул Наев.

Он добавил: командование знает, что там, на передовой, очень сложно. Как профессиональные военные, так и бойцы, которые с гражданской жизни вдруг попали в армейскую, военную, – переживают постоянные взрывы, выстрелы, усталость, бессонные ночи…

"Несмотря на это, жажда победы только растет. И именно благодаря таким бойцам, которые самоотверженно выполняют свою работу, мы держимся и двигаемся дальше. Ради нашей общей победы. Вместе победим!" – отметил Наев, поделившись снимками со старшим солдатом Григорием Бабичем.

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