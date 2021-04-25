"Превратившийся в камень" снежный барс удивил пользователей сети. Фото

В сети показали фото снежного барса, благодаря своей масти слившегося с пейзажем.

Так, на снимке, который опубликовал пользователь сервиса Reddit, животное запечатлено в его привычной среде обитания, у заснеженной скалы.

Пост с фотографией собрал тысячи лайков и почти сотню комментариев. Многие пользователи восхитились способностью хищника сливаться с местностью.

"Даже глядя на него, трудно сказать, где он начинается, а где заканчивается камень", "Как будто хвост сливается с камнем. Какое красивое животное", "Я вижу это, но не вижу", "Феноменально", – пишут, в частности, они.

Снежный барс, или ирбис, обитает в горах центральной Азии. Буровато-серый окрас с пятнами помогает ему маскироваться в ожидании добычи.

Кроме того, снежные барсы могут по несколько часов неподвижно находиться в одной позе, покрываясь снегом и песком. Примечательно, что несмотря на свое название, они предпочитают для лежбищ менее заснеженные места – леса и подножья горных склонов.

Охота на снежного барса запрещена – он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и охранные документы других стран. В 2003 году численность этого вида составляла от 4 до 7 тысяч особей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети смутил оптический обман со снежным барсом. Многие из них написали, что едва сумели найти животное на фото.