Преступления Путина и Лукашенко должны быть в компетенции спецтрибунала – журналисты

Информационная война является значительной неотъемлемой частью агрессии России против Украины. Об этом говорилось в среду, 1 марта, во время британско-украинского вебинара, посвященного годовщине российского полномасштабного вторжения.

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Модератором выступил Джон Виттингдейл – член британского парламента с 1992 года, министр по делам культуры, СМИ и спорта (2015–2016), глава "группы дружбы" с Украиной в Парламенте Великобритании.

Джон Виттингдейл отметил, что Великобритания делает все возможное для Украины, в том числе в вопросах расследования военных преступлений российских военных в Украине. Он поддержал идею создания специального трибунала для наказания военных преступников.

"Главная цель нашей встречи – борьба с безнаказанностью. Сегодня главным источником нарушений прав журналистов и наступлений на свободу слова в Украине является Россия, которая развязала эту кровопролитную войну в центре Европы. Призывая к справедливости, мы поддерживаем инициативу создания трибунала против Путина. И особо подчеркиваем необходимость введения специального трибунала против России за разжигание военной пропаганды и военные преступления против журналистов и СМИ", – подчеркнул один из спикеров вебинара глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как отметил Сергей Томиленко, российские военные почти не скрывают, что мишенью своих обстрелов и атак считают украинских журналистов. С начала войны оккупанты уничтожили по меньшей мере 50 работников медиа, судьба еще нескольких остается неизвестной.

"Мы не были готовы ко всему этому. Но благодаря храбрости и стойкости работников медиа из Украины и других стран, благодаря солидарности наших иностранных коллег, Международной и Европейской федераций журналистов, ЮНЕСКО, фонда "Справедливость для журналистов" и ряда международных организаций, мы смогли частично выдержать первую волну вызовов военного времени", – сказал Сергей Томиленко.

Через сеть Центров журналистской солидарности НСЖУ помогла 2 тысячам попавших в беду медийщиков. А для коллег, которые едут работать на фронт и на деоккупированные территории, НСЖУ организовала пункты бесплатного проката средств защиты: бронежилетов, касок, тактических аптечек.

"Сегодня всем нам трудно представить мир без цифровых гаджетов. Но сегодня цифровой мир заканчивается там, где башни мобильной связи и электросети разрушаются артиллерией и ракетами оккупантов. На деоккупированных территориях говорят, что во время российской оккупации основным источником относительно правдивой информации для людей были встречи на местных рынках Те, у кого были радиоприемники на батарейках, рассказывали другим то, что слышали из Киева, а российская пропаганда создала для людей совершенно искаженный информационный мир, в котором Киев и другие крупные города оккупированы россиянами, Украина упала в Запад. Кремля пощады", – подчеркнул Сергей Томиленко.

Поэтому НСЖУ приложила максимум усилий по возвращению украинских СМИ на деоккупированные территории. Там, где нет телевидения или Интернета, подлинным источником информации должна быть газета. В настоящее время с помощью Союза на деоккупированных и прифронтовых территориях восстановлено всего 20 местных газет.

Сергей Томиленко отметил важность сохранения украинских медиа, ведь они обеспечивают миллионам украинцев доступ к правдивой и оперативной информации. Зато с начала войны прекратила свою работу треть украинских СМИ. Поэтому НСЖУ призывает украинских чиновников в партнерстве с правительствами других стран создать Фонд развития украинских медиа, который бы наполнялся ресурсами из разных источников и служил бы источником устойчивой системной поддержки медиа в это тяжелое время.

Своими впечатлениями от 4,5 месяцев работы в оккупации поделилась главная редактор онлайн-издания "Арбуз.City" из Херсона Евгения Вирлич.

"Сегодня – годовщина полной оккупации нашего города россиянами. Мы вспоминаем тех наших земляков, которые пытались, не имея никакого оружия, останавливать российские танки… Оккупанты с первых дней начали преследование всех проукраински настроенных жителей города. Они располагали списками журналистов, публичных лиц", активистов. Ходили по их домам, похищали людей, и многие из этих похищенных до сих пор остаются в плену", – сказала редактор.

Евгения Вирлич рассказала, что, работая в оккупированном Херсоне, должна была скрываться в квартирах знакомых, уехавших из города раньше. Существенную помощь ей оказали НСЖУ и международные финансовые доноры. Евгения добавила, что ей повезло больше многих других херсонских коллег, таких как Анжела Слободян и Жанна Киселева, много дней проведших в российской неволе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес напомнил, что первый с начала массированной агрессии украинский журналист Евгений Сакун был убит во время ракетных обстрелов Киевской телебашни ровно год назад, 1 марта 2022 года. С тех пор жертвами оккупантов стали еще многие журналисты, при этом захватчики целенаправленно открывали огонь по автомобилям с маркировкой "Пресса".

"В соответствии с международным правом журналист должен быть защищен как гражданское лицо, даже если он работает с военными. Военные преступления против гражданских должны быть расследованы и заслуживают наибольшего наказания. Журналисты документируют эти преступления, поэтому их безопасность особенно важна", – подчеркнул Рикардо Гутьеррес.

Рикардо Гутьеррес добавил, что НСЖУ и Международная и Европейская федерации журналистов собрали десятки историй журналистов, которых избивали, пытали и убивали россияне. Эти преступления должен рассмотреть международный трибунал, деятельность которого должна дополнить расследование Международного уголовного суда ООН. В компетенции спецтрибунала предстоят преступления режимов Путина и Лукашенко. Создание такого спецтрибунала поддержали Европейский парламент, Совет Европы, НАТО и многие государственные учреждения в Европе и Великобритании. Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что вопрос о спецтрибунале будет рассмотрен и на ежегодной конференции ЕФЖ в мае.

Генеральный секретарь ЕФЖ добавил, что год назад, когда началась массированная агрессия россиян, европейские коллеги рассматривали способы эвакуации журналистов из Украины. Но украинские медийщики сказали, что желают остаться и выполнять свои профессиональные обязанности на дому. Тогда ЕФЖ направил свои усилия в поддержку создания в Украине Центров журналистской солидарности НСЖУ.

Политическая советница и доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, член программы "Scholar at Risk" в Астонском университете Виктория Вдовиченко обратила внимание на три ключевых момента.

Во-первых, это документирование преступлений оккупантов в Украине, которые носят массовый характер и должны быть наказаны.

"Людям нужно знать, что эти вещи происходят в Европе в ХХІ веке, тогда как в наше время такого не должно произойти ни на одном континенте планеты", – подчеркнула Виктория Вдовиченко.

Во-вторых, это противостояние дезинформации, которое особенно важно накануне выборов в Европейский парламент.

"Дезинформация, подобно ракетам, убивает украинцев каждый день. Россия увидела, что мы едины, и прилагает немало усилий, чтобы разрушить наше единство", – сказала Виктория Вдовиченко.

В-третьих, не может быть безнаказанности преступлений. Хотя преступления массовые, "люди не должны превращаться в цифры", важно сохранить память о каждом, показать лицо каждого и каждому вернуть справедливость и достоинство, даже после смерти.