Преступление путинского режима не имеет срока давности: Порошенко почтил жертв обстрелов Мариуполя

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко почтил шестую годовщину теракта в Мариуполе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что это очередное преступление путинского режима, которое не будет иметь срока давности.

"Именно в этот день, 24 января 2015 года, пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения. Это – очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил генерала Михаила Забродского с днем рождения.