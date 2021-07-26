Премьер Шмыгаль получил в 4 раза меньше зарплату за июнь, чем Сытник в НАБУ

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля за июнь составила 55,1 тыс. гривен, тогда как директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июнь получил 215 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин. Должностной оклад премьер-министра составил 46 775 гривен, командировочные – 8 254 гривны. Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в июне, составила 55 107 гривен. Сумма удержанных налогов составила 10 745 гривен. Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 44 361 гривну.

Как сообщалось, 4 марта 2020 года Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

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При этом в июне и августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль получал одинаковую заработную плату, которая составляла 47,230 тыс. гривен.

В свою очередь, заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 111 521 гривну.

Также зарплата Александра Новикова, председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), за июнь составила 253,6 тыс. гривен, что превышает размер минимальной зарплаты в 39 раз.