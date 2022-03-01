"Прекратите убивать украинцев!" Офицеры Путина попали в плен СБУ и обратились к россиянам. Видео

Офицеры Вооруженных сил России, попавшие в плен в Украине, обратились к россиянам. Они призвали остановить войну и прекратить убийства украинцев.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на материалы Службы безопасности Украины. Так, военные РФ признали, что начали братоубийственную войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Исключительно для сохранения жизней с обеих сторон обращаемся к вам с призывом прекратить войну. Офицеры и солдаты ВС России, а также сотрудники Росгвардии, вас втянули в незаконное вторжение на территорию суверенного государства и заставили совершать военные преступления, не имеющие сроков давности", – сказал один из пленных.

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Офицер призвал сослуживцев сложить оружие и вернуться домой.

"Ребята, кто сейчас находится в крайне сложной и непонятной ситуации на территории Украины, обращайтесь в Центр прекращения войны. Это даст вам шанс остаться в живых", – посоветовал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, за шесть дней после вторжения России в руки украинских защитников попали сотни российских солдат. Оказавшись в плену, оккупанты признаются родным, что родина послала их на войну в Украину и бросила.

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