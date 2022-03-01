'Под видом учений вывезли в другую страну и бросили': захваченные в плен оккупанты рассказали родным правду о войне в Украине. Видео

За шесть дней после вторжения России в руки украинских защитников попали сотни российских солдат. Оказавшись в плену, оккупанты признаются родным, что родина послала их на войну в Украину и бросила.

Подтверждение этому показали бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана И. Выговского. Они разрешили схваченным военным РФ пообщаться с родителями, сняв это на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

С опубликованных кадров известно, что разговор ведется с отцом пленного россиянина Сергея. Последнего вместе с товарищами и даже командиром поймали на Черниговщине. В своей семье он – один из пятерых детей.

Видео дня

"В Черниговской области. Приехали, перешли границу", – ответил российский военный на вопрос отца, непонимающего, как и почему тот оказался в Украине.

Уже в разговоре с украинским военнослужащим, сообщившем, что его сын приехал на нашу территорию воевать и убивать мирных жителей, тот заявил, мол, "не он его посылал на войну". При этом заверил, что ему не "плевать" на детей, и попросил дать трубку командиру сына.

"Бросили нас. Как? Обычно. Под названием учений вывели в другую страну и просто бросили… Почти в центр Украины поставили, под обстрелы, и уехали", – признал главный из взятых в плен российских военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусские СМИ рассказали, куда увозят раненых российских военных, получивших травмы в войне против Украины. По словам правозащитников, речь идет о молодых голодных армейцах с жуткими ранами. Перевозившие их автобусы приходится "шлангом отмывать от крови".

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