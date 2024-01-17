Представители ТЦК не имеют права проверять документы и силой задерживать граждан, – омбудсмен

Действия работников ТЦК, которые требуют от граждан Украины документы или физически задерживают их прямо на улице, неправомерны. У работников военкоматов нет прав на такие действия.

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Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, в его офис поступают заявления на действия сотрудников ТЦК, однако них немного.

"Я не скажу, что (такие случаи) системные, что их много, но с ними к нам тоже обращаются. Все очень просто. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки", – отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что "требование проверить документы, забирать документы и физически задерживать граждан" является несоответствием мандатов ТЦК. "У них таких прав нет", – отметил он.

Реакция офиса омбудсмена на такие случаи есть всегда. Сначала идет проверка, и когда факты подтверждаются, Лубинец ставит вопрос на уровне военного руководства, "чтобы оно принимало решение о наказании своих подчиненных".

Как сообщал OBOZ.UA, комитеты Рады могут начать рассмотрение нового законопроекта о мобилизации уже на этой неделе. На сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

Ранее предложенный парламенту закон о мобилизации имел несколько пунктов, противоречащих Конституции Украины. Среди них было и предложение о мобилизации депутатов и госслужащих. В Раде нарабатывают альтернативные предложения.

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