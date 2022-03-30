Представителей РФ и Беларуси попросили не приезжать в ФРГ на мероприятия к годовщине освобождения Бухенвальда

Представителей России и Беларуси не пригласили на памятные мероприятия по случаю 77-ой годовщины освобождения узников Бухенвальда и Дора-Миттель. Они должны состоятся 10 апреля.

Мемориальный фонд в бывшем нацистском концлагере на своей странице в Twitter напомнил о гибели узника Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко в результате обстрела российскими оккупационными войсками Харькова.

"После насильственной смерти бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко во время нападения россиян на Харьков присутствие официальных представителей правительств России и Беларуси на мероприятии в честь 77-й годовщины освобождения было бы невыносимым", – говорится в сообщении.

Видео дня

Посольства России и Беларуси проинформированы о таком решении. В то же время в фонде добавили, что речь идет про официальных лиц. Чтобы почтить память жертв лагерей на церемонии памяти будут присутствовать представители "гражданского общества" РФ, Беларуси и Украины.

Напомним, Бориса Романченко подло убили 21 марта российские оккупанты, запустившие по многоэтажному дому, где он жил, ракету. Вследствие обстрела мужчина, выживший в жерновах гитлеровских репрессий, сгорел заживо в своей квартире. Ему было 96 лет.

Кроме того, российские войска обстреляли в Харькове Дрогобицкий Яр – на этом месте было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста. В результате артиллерийских обстрелов был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс.

А в Киеве Россия выпустила ракеты по мемориальному комплексу "Бабий Яр" и телевизионной вышке. Вероятно, этим обстрелом российские шовинисты передали "привет" Владимиру Зеленскому, являющемуся этническим евреем.

Сам же президент Украины осудил молчание мира в связи с этим обстрелом.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется", – заявил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!