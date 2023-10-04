Преданность и поддержка: истории спасения животных во время войны в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

4 октября – День защиты животных. К этой дате Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова подготовил коллекцию о спасении животных во время войны. И о том, как они спасают своих владельцев – тоже.

Вы найдете ее по ссылке.

В коллекцию вошли истории из первых уст известных зоозащитников - Насти Тихой из Ирпеня, Ольги Чевганюк из UAnimals, Алексея Суровцева, известного как "Бородата Котомамуля", и других волонтеров, посвятивших свою жизнь спасению животных. А еще в коллекции есть удивительные рассказы украинцев о том, как они помогают пережить войну и своим и чужим животным. Вот только несколько из них.

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У Екатерины Богдяж две любимицы, йорки-девочки. Обе принесли потомство... в начале 2022 года. Екатерине пришлось спасаться с 11 щенками из охваченного пламенем Мариуполя.

В апреле 2022 года Мария Фоминцева из Горенки в Киевской области и ее собака Боня стали звездами соцсетей. 80-летняя женщина во время обстрелов надевала собаке платок, чтобы спасти его от контузии.

До полномасштабной войны на ферме Анастасии и Владислава из-под Гостомеля было более 150 коз. Погибла треть животных: не выдержали ужаса... Их хозяева переживали за смерть каждого и одновременно помогали людям.

Мужчина-инвалид, четыре собаки, которые для нее — как дети, и почти закончившиеся лекарства. Светлана из Харькова рассказывает, как собаки спасали их семью, когда уведомление о воздушной опасности работало с опозданием.

Валентина Литвиненко все дни временной оккупации оставалась в Высокополье Херсонской области. Во время эвакуации далеко не все смогли унести с собой домашних животных, и женщина подкармливала собак и кошек чем могла. А однажды она увидела, как плачут коровы...

Эти и другие истории о войне с первых уст вы найдете в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.