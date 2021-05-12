В Україні з початку 2020 року понад 66 тисяч лікарів та медичних сестер виїхали з України. Лише в Києві за 2020 рік звільнилося біля 8 тисяч медичних працівників!

Водночас до Польської агенції з працевлаштування подали заявки більше як 2 тисячі лікарів і 3 тисячі медичних сестер з України!

Для залучення наших медиків Польща ухвалила так званий "КОВІДний акт" і скасувала обов‘язковість підтвердження дипломів українських лікарів.

Тож, у цей святковий день варто вимагати від місцевої влади з космічними зарплатами та преміями не скорочувати кількість закладів первинної медицини і медсестер зокрема, а всіляко стимулювати та заохочувати їх працю.

А від центральної влади – відповідно вимагати не вкотре збільшувати фінансування судів, МВС, СБУ, прокуратури, а матеріально підтримувати лікарів та заклади охорони здоров‘я.

А нині ми дякуємо всім медичним сестрам за професіоналізм і самопожертву!

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