Правительство упростило процедуру получения отсрочки от мобилизации для родных людей, пропавших без вести: что изменилось

В Украине родные пропавших без вести при особых обстоятельствах могут получить отсрочку от мобилизации. Это стало возможным благодаря тому, что правительство устранило юридическую коллизию, приняв 14 января соответствующее постановление.

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Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины. Там отметили, что МВД получило значительное количество обращений от родных людей, пропавших без вести, которые жаловались на невозможность реализации их законных прав на получение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В связи с этим было решено пересмотреть перечень документов, которые необходимо предоставлять семьям пропавших лиц для получения такой отсрочки.

"До принятия Правительством изменений, основанием для получения такой отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку", – отметили в министерстве.

Теперь же процедура получения отсрочки для семей пропавших без вести будет приведена в соответствие с требованиями профильного Закона. Требование о предоставлении судебного решения о признании лица пропавшим без вести заменят на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести – для получения отсрочки родным нужно будет получить именно ее.

Право на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации имеют:

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты и действия военного положения;

– женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине демобилизация военных на этом этапе войны вряд ли возможна. Это может произойти, когда Силы обороны будут иметь стабильные успехи на поле боя, сказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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