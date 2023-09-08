Правильный день: Порошенко с женой отметили годовщину свадьбы по дороге на фронт и привезли бойцам долгожданные 'птички' Poseidon

Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал морпехам 36-й бригады и бойцам 28-й ОМБр два комплекса БПЛА "H10 Poseidon". Каждый комплекс состоит из трех планеров и пункта управления на базе грузовика DAF.

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Очередную поездку на фронт Петр Порошенко вместе с супругой совершили в свою 39-ю годовщину свадьбы. Об этом пятый президент рассказал в своем Telegram-канале. А морпех Валерий Прозапас поблагодарил Порошенко за "птичку, о которой его 36 бригада мечтала еще с начала года.

"Теперь и мы с "Посейдоном", благодаря вашим вкладам в ОО "Дело Громад" и поддержке Фонда Порошенко. Невероятный масштаб волонтерской работы, потому что сегодня получили технику, крылья и другие средства 4 бригады, а общий объем помощи ВСУ уже измеряется миллиардами", – написал в Facebook морх Валерий Прозапас.

Он также рассказал, какие преимущества у этих беспилотников.

"Сегодня 36-я бригада получает разведывательный комплекс "Посейдон", о котором мы давно мечтали, еще с начала года. Наконец-то мы берем в работу эту очень крутую штуку, которую уже получила не одна бригада", - не скрывает эмоций военный.

"Эта техника выполняет серьезные разведывательные боевые задачи. Может корректировать артиллерийское поражение. Может просто производить разведку. Очень живучая, надежная и очень эффективная система, за которую мы очень благодарны", – говорит Прозапас.

"Это – наши инвестиции, "Глаза арты". Это уникальная позиция, которая способна сегодня противостоять русским. Знаю, количество россиян на ваших направлениях теперь еще станет меньше. И эти дроны сохранят не одну жизнь наших защитников. Поэтому вместе с дронами для меня было честью". вручить и сертификаты членам экипажа БПЛА, прошедшим обучение", – говорит Петр Порошенко. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

"Кроме того, передается комплекс управления на движущейся базе. Что делает ее еще более мобильной", – объясняет морпех Прозапас.

"Это – командный пункт, там есть рабочие места и для пилота, и для оператора, и для артиллериста, и для командира. Это комплекс, изготовленный нашей командой. Мы сами его разработали, привезли для этого DAFы по договоренностям с министром обороны Британии. Для того чтобы операторы сидели в комфортных условиях, чтобы не под дождем, не на ветру стояли мониторы", – показывает специально оснащенную машину Петр Порошенко.

Валерий Прозапас говорит – помощь волонтеров и фондов на фронте бесценна.

"Если даже тебя государство обеспечивает лучшей техникой, есть БК, но, например, так получилось, что не хватило средств связи, то вся эта техника не будет иметь значения, потому что ты потеряешь управление. Такие моменты как Старлинки, надежные радиостанции и т.д. играют не менее важную роль, чем те 97%, о которых говорил бывший министр обороны.Я бы эти вещи не противопоставлял.Их надо дополнять.Опять-таки удобная одежда, сухпаи, какие-то моменты, которые просто делают службу более комфортной.Поэтому это неоценимо ", – объясняет морпех.

Военные также поздравили супругов Порошенко с годовщиной и подарили им в память шевроны своих бригад.

"Петр Алексеевич и Марина Анатольевна очередную свою годовщину встречают в пути в Армию. Присоединяемся к поздравлениям и благодарны за несокрушимую государственную позицию!", – отмечает Валерий Прозапас.

Порошенко добавляет: "Это лучшее празднование годовщины. На Донбассе вместе с нашими боевыми собратьями".