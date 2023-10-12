Правила ввоза в Украину гуманитарной помощи изменятся с 1 декабря: Южанина рассказала, что нужно знать

С 1 декабря таможенное оформление гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться по новому порядку.

О том, как по новым правилам будет ввозиться гуманитарная помощь, напомнила и прокомментировала Нина Южанина.

АЛГОРИТМ ввоза ГУМАНИТАРНОЙ помощи

Справка:

товары признаются гуманитарной помощью по ДЕКЛАРАТИВНОМУ принципу (на период военного положения);

принципу (на период военного положения); ПОЛУЧАТЕЛЬ гуманитарной помощи – юридическое лицо, зарегистрированное в Реестре (бюджетные учреждения, благотворительные, общественные, религиозные организации, реабилитационные учреждения);

гуманитарной помощи – юридическое лицо, зарегистрированное в Реестре (бюджетные учреждения, благотворительные, общественные, религиозные организации, реабилитационные учреждения); приобретатель гуманитарной помощи – физические и юридические лица, которые в ней нуждаются и которым она непосредственно предоставляется.

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Что сейчас – до 1 декабря 2023 года ( постановление КМУ №174 от 01.03.2022 г.):

1. ПОЛУЧАТЕЛЬ или его представитель (водитель) представляет ДЕКЛАРАЦИЮ для таможенного оформления товаров как гуманитарной помощи (в электронной форме или бумажной форме в пункте пропуска через таможенную границу)

2. Для отдельных товаров (пластины для бронежилетов, переносные радиостанции военного назначения, беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) военного назначения, бинокли, монокуляры и другие оптические трубы, магниферы (увеличители) военного назначения, прицелы коллиматорные, оптические прицелы военного назначения, тепловизоры, ночного видения) таможенным органам подается ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО конечного пользователя таких товаров (военной части)

Как будет ввозиться ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ после 1 декабря 2023 года ( постановление КМУ №953 от 05.09.2023 г.):

1. ПОЛУЧАТЕЛЬ генерирует квалифицированную электронную подпись

2. ПОЛУЧАТЕЛЬ подает электронное заявление о регистрации в СИСТЕМУ, которую ведет Минсоцполитики

3. СИСТЕМА автоматически присваивает ПОЛУЧАЮЩИЮ номер в системе

4. ПОЛУЧАТЕЛЬ вносит информацию о каждой партии товаров, которые планирует ввозить на таможенную территорию Украины:

товарная группа груза по УКТВЭД;

количество и вес каждой группы товара;

процент износа или срок годности;

письменное предложение ДОНОРА (дарственный документ) или счет-фактура;

письма приобретателей о необходимости гуманитарной помощи;

ПЛАН распределения гуманитарной помощи между приобретателями.

5. СИСТЕМА автоматически присваивает такому перечню товаров УНИКАЛЬНЫЙ код гуманитарной помощи – это факт признания товара гуманитарной помощью сроком на 90 дней

6. ПОЛУЧАТЕЛЬ или его представитель (водитель) представляет ДЕКЛАРАЦИЮ для таможенного оформления таких товаров, которая должна содержать номер ПОЛУЧАТЕЛЯ в системе и УНИКАЛЬНЫЙ код гуманитарной помощи (в электронной форме или бумажной форме в пункте пропуска через таможенную границу)

7. Подача декларации без УНИКАЛЬНОГО кода гуманитарной помощи не разрешается

8. Ввоз гуманитарной помощи по ДЕКЛАРАЦИИ разрешается в течение 30 дней с даты ее создания

9. Перечень товаров, заявленный в ДЕКЛАРАЦИИ, должен соответствовать перечню товаров в СИСТЕМЕ под УНИКАЛЬНЫМ кодом (по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему)

10. При несоответствии этих данных должностное лицо таможни отказывает в пропуске груза как гуманитарной помощи на территорию Украины (результат – или формальное дублирование данных без проверки товаров, или полный осмотр товаров в пункте пропуска)

11. ПОЛУЧАТЕЛЬ (бюджетное учреждение) в течение 15 дней после таможенного оформления товаров формирует в СИСТЕМЕ (в собственном электронном кабинете) ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ описание фактически полученной гуманитарной помощи – внутренний первичный документ (акт)

12. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ описание гуманитарной помощи составляется по категориям и наименованиям товаров, количеству штук и весу/объему, а также ЦЕНЕ за единицу товара и ПЕРВЕСНОЙ (справедливой) стоимости

13. При несоответствии ФАКТИЧЕСКИ полученной гуманитарной помощи по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему, указанным в ДЕКЛАРАЦИИ, ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в СИСТЕМЕ сформировать и предоставить ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ НИХ органов о таком несоответствии

14. ПОЛУЧАТЕЛЬ Гуманитарной помощи до 15 числа месяца, следующего за месяцем таможенного оформления товаров, представляет ОТЧЕТ о наличии и распределении гуманитарной помощи, который формируется в электронном кабинете СИСТЕМЫ или загружается в СИСТЕМУ с наложенной электронной подписью ПОЛУЧАТЕЛЬ

15. В ОТЧЕТЕ указываются каждый НАБЫВАТЕЛЬ гуманитарной помощи – юридическое лицо, совокупно НАБУВАТЕЛИ – физические лица, а также адреса (населенный пункт, улица, дом) КАЖДОГО места фактического распределения гуманитарной помощи

16. Задекларированная гуманитарная помощь, в отношении которой не предоставлен ОТЧЕТ в течение 90 дней после таможенного оформления, считается использованной НЕ по целевому назначению

17. ПОЛУЧАТЕЛЬ (кроме бюджетных учреждений) теряет статус ПОЛУЧАТЕЛЯ в случае неподачи ОТЧЕТа в течение 90 дней после таможенного оформления товаров

18. Повторная регистрация ПОЛУЧАТЕЛЯ – не ранее чем через 6 месяцев

19. КОНТРОЛЬ по целевому использованию осуществляют Нацсоцслужба, налоговые и правоохранительные органы

20. Мониторинг данных по гуманитарной помощи и ее распределению проводит Нацсоцслужба