Я много раз писала о том, как ловко некоторые граждане кивают на своих героических советских бабушек. Тех самых, которые работали на заводе в две смены, держали полный двор живности, пекли мятные пряники и тащили на себе всю семью в одиночку. В награду таким бабушкам полагается "уважение". На них современные мужчины, может быть, и соизволили бы жениться. Но было ли отношение к советской женщине действительно более трепетным, чем сейчас?

Двойные стандарты

Заметила, что говоря об СССР, часто вспоминают о небывалой нравственности советских женщин. Беречь репутацию, хранить невинность до свадьбы, быть строгой и привлекательной в качестве жены – этими вопросами женщины прошлого были озабочены гораздо больше, чем современные. Но всегда ли это шло женщинам на пользу?

Как мне кажется, речь шла не столько о том, что женщины были нравственнее, сколько о существовании системы двойных стандартов, разделявших женщин на тех, с которыми гуляют, и тех, на которых женятся.

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Это разделение чрезвычайно удобно мужчинам, которые с одной стороны получали беспроблемные встречи без обязательств, с другой – верную и домашнюю жену. Но женщины в результате оказывались между двух огней. Реализовывать свой чувственный потенциал, и отказаться от личной жизни. Или стать строгой "хранительницей домашнего очага", с почетным правом варить борщи и стирать носки, но забыть о собственном удовольствии. Как по мне, и то, и другое – плохо. Тем более, что далеко не каждая жена могла похвастаться верностью мужа. Зачем лишний раз уделять внимание супруге, если "этими губами она целует моих детей"?

Защита от хулиганов

Много раз в подобных разговорах всплывает и тема защиты от хулиганов и прочих других гопников. Молодые люди кивают либо на советское время, когда делом чести было проводить девушку темным вечером, защищая ее от пьяных компаний и одиноких приставал. Либо на лихие 90-е, когда ходить по некоторым улицам было вовсе небезопасно. А когда девушки проникнутся величием момента, добавлют, что такой защиты достойны только советские женщины. Кто будет заступаться за современных. Особенно после того, как они на чемпионате мира мутили с иностранцами?

Тут у меня возникает резонный вопрос – а от кого этих самых девушек надо было защищать. Не от женщин же? Боюсь, что рыцарство – обратная сторона токсичной маскулинности. И те общества, в которых оно распространено, как раз таки являются самыми небезопасными для женщин. Лучше спокойно бродить по району, не нуждаясь в провожатых, чем сомнительная привилегия быть под защитой кавалера.

Отсутствие идей МД

Еще один известный аргумент – мол, в те времена существовали целые пастбища жирных "аленей" (мужчин которые готовы вкладываться в женщину), а сейчас их число уменьшается с каждым днем. Вместе с тем растет количество "прозревших" - мужчин, которые хотят жить для себя.

С моей точки зрения это явная подтасовка фактов. Ведь именно в СССР и в 90-е были очень распространены "понятия" - неписаные законы улиц, по которым жили гопники, криминальные элементы, и не только. И по этим законам женщина как раз занимала крайне низкое положение, использовалась для сексуального или бытового обслуживания. И если хотя бы мельком изучить эти законы, которые тогда действительно составляли моральный кодекс части мужчин, то дурно делается. А все лозунги какого-нибудь "МД" в интернетиках кажутся детским лепетом…

Словом, мне кажется, что слухи о чрезвычайно уважительном отношении к женщинам в СССР сильно преувеличены. Отношение было таким же, если не хуже. Другое дело, что раньше при дамах такие идеи вслух не обсуждались, обсуждения проходили на рыбалке, на корточках в подъезде, в гаражах. А теперь есть интернет, где огромное количество нетонущей субстанции периодически выплывает на поверхность и видно всем. Но это уже совсем другая история...