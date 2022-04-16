Права и техпаспорт на авто вернули в Дію

Украинцам вернули возможность показывать водительские удостоверения и техпаспорт в Дії. Такие документы снова появились в приложении государственных услуг.

Об этом 15 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram. Он объяснил, что документы были недоступны для безопасности граждан Украины из-за российского вторжения.

"В начале полномасштабного вторжения России в Украине мы отключили некоторые реестры для безопасности. Именно поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в Дії", – написал министр.

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Он отметил, что теперь Единый госреестр транспортных средств Министерства внутренних дел снова работает. По словам Федорова, права и техпаспорт подтянутся в Дію автоматически после авторизации в приложении.

Напомним, что украинцы могут подать заявку на возмещение потери дома или квартиры. Чтобы получить доступ к услуге, нужно обновить приложение Дія. Также услуга будет доступна в ЦНАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили срок действия COVID-сертификатов о вакцинации в приложении Дія. Документ будет отображаться в течение 1,5 лет с даты прививки.