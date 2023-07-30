Пожал руку и принес извинения: премьер Ирландии встретился с украинским актером, которого избили в Дублине. Фото

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретился с украинским актером Александром Грековым, которого избили в Дублине в прошлом месяце, и извинился перед ним. Это произошло 19 июля во время визита политика в Киев, когда он приехал в Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки.

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Ирландский премьер пообщался с сотрудниками этого театра, среди которых и Греков. "BBC News Україна" пишет, что Варадкар поинтересовался самочувствием пострадавшего. Актер сказал, что уже чувствует себя хорошо.

"Мне жаль за то, что произошло. Дублин – мой родной город, но иногда, к сожалению, он не является 100% безопасным", – сказал премьер.

"Все места такие", – ответил украинский актер. На фотографиях, сделанных во время встречи, видно, что Варадкар пожал руку Грекову.

Как известно, 23-летний украинец вместе с актерами-коллегами 24 июня этого года представил в столице Ирландии Дублине новую версию популярной ирландской пьесы "Переводы". Спектакль прошел в театре Abbey Theatre.

После выступления актер вышел на улицу и закурил возле центрального входа в театр. К Грекову подошла группа незнакомцев (двое мужчин и три женщины) и начала конфликт. Один из злоумышленников пытался отобрать сигареты, а затем начал избивать Грекова.

Нападавшие разбили стеклянную бутылку об голову актера, а после ударили ею же в лицо. Мужчине наложили шесть швов. Одна из женщин даже укусила пострадавшего.

Предварительно, нападающим было около 20 лет. По сообщению дублинской полиции, расследование продолжается.

После серии спектаклей "Переводы" в Дублине украинские актеры вернулись домой в Киев. Всего в Ирландии они семь раз сыграли эту пьесу.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ирландская делегация во главе с премьер-министром Лео Варадкаром посетила Украину 19 июля. В Киеве иностранные партнеры встретились с президентом Владимиром Зеленским.

– Кроме того, Варадкар посетил Мощун, Бучу и Романовский мост, а также киевский театр им. Леси Украинки.

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