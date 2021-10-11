Повсюду тела в зеленых мешках: в сети показали видео из COVID-больницы Донецка. 18+

В сети опубликовали видео, на котором якобы показаны тела умерших в одной из COVID-больниц Донецка, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР".

Запись опубликовали в Telegram-канале "Фашик донецкий". Отмечается, якобы кадры с телами умерших пациентов сделаны в Центральной клинической городской больнице №3 Донецка. На видео показано, как люди в белых защитных костюмах складывают тела в зеленых мешках на каталку. Другие якобы тела умерши лежат в мешках прямо в коридорах.

Видео дня

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что ситуация с COVID-19 в Донецке вышла из-под контроля и количество инфицированных в регионе бьет рекорды. Сильный всплеск заболевания произошел после выборов в Госдуму России.

В Украине по состоянию на 10 октября за сутки коронавирусом заболели 11 344 человека, среди них 1 149 – дети, а 122 – работники медицинской сферы. Всего с начала пандемии в стране подтверждено уже 2 541 257 случаев инфицирования COVID-19.

Осторожно, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" ужесточили правила въезда и выезда из временно оккупированных территорий. Такой "указ" издал главарь террористов Леонид Пасечник. Так называемый министр здравоохранения "ЛНР" Наталия Пащенко сказала, что пенсионерам запретили выезжать из ОРЛО, якобы из-за ситуации с COVID-19