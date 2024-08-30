"Повернись живим" запустил Центр инициатив ПЖ – общественную организацию, которая способствует усилению обороноспособности Украины.

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Как сообщает пресс-служба Центра, это – новый органический этап развития общественной организации "Повернись живим!", которая работает с 2018 года. В 2024 году она трансформировалась в Центр инициатив ПЖ. Центр фокусирует свою деятельность на сотрудничестве с общественным сектором, военно-политическим руководством и международными партнерами, что взаимно дополняет деятельность фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".

Команда Центра ищет решения, которые помогут усовершенствовать систему безопасности и обороны Украины. В настоящее время Центр имеет два основных направления деятельности: Аналитическое и Ветеранский.

Аналитическое направление Центра инициатив ПЖ сосредоточено на изучении стратегической среды и угроз вокруг Украины и имеет следующие векторы исследований: "Военно-стратегическое", "Изучение России", "Реформирование политик" и "Направление взаимодействия с Силами обороны". Используя полученные результаты, команда предлагает комплексные рекомендации по усилению возможностей сектора безопасности и обороны страны. Эксперты тесно сотрудничают с представителями военно-политического руководства, правительства, формирований Сил безопасности и Сил обороны Украины, с международными правительственными и неправительственными организациями, а также аналитическими центрами стран-партнеров.

"В течение шести лет наша аналитическая команда работала над выявлением проблемных процессов и процедур в армии, углубленным изучением России, описанием военно-стратегической среды, а также над предоставлением рекомендаций и консультаций стейкхолдерам. Мы были, в частности, вовлечены в реформирование системы терробороны и изучение кадровой проблемы ВСУ еще в 2019-2020 годах.

Значительное количество нашей работы не публичное. Но создание собственных коммуникационных площадок позволит нам качественно коммуникировать результаты работы для нашей целевой аудитории", – комментирует запуск Центра инициатив ПЖ руководитель Аналитического направления Антон Муравейник.

Ветеранский отдел Центра инициатив ПЖ развивает культуру восстановления ветеранов и военнослужащих после ранения, травм и/или заболеваний из-за адаптивных видов спорта.

В сотрудничестве с аналитиками Центра команда исследует проблематику и потребность ветеранской среды Украины. На основе этих знаний специалисты разрабатывают системные программы по адаптивному спорту, которые улучшают качество жизни и здоровья ветеранов и военнослужащих. В частности, они включают:

исследование о том, как адаптивный спорт влияет на качество жизни;

формирование новых практик или улучшение существующих;

разработку образовательных проектов для профильных специалистов по адаптивным видам спорта;

соревнования и спортивные лагеря в сотрудничестве с органами государственной власти и другими партнерами;

закупку снаряжения для занятий адаптивным спортом;

сообщество людей с похожими ценностями.

"Мы как общество должны создать условия быстрого, комфортного и доказательного восстановления бойцов. На этом пути раненые должны чувствовать поддержку, уважение и заботу. Именно для этого мы и создаем наши программы по адаптивному спорту. Мы работаем с людьми, которые из-за видимых и невидимых ранений, травм или заболеваний потеряли уверенность в себе и своем теле.

В этом контексте адаптивный спорт – действенный инструмент, который не только улучшает физическое и психическое здоровье, но также помогает найти себя, почувствовать себя частью сообщества и вернуться к гражданской жизни или на военную службу", – рассказывает Тарас Ковалик, руководитель ветеранского направления Центра инициатив ПЖ.

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