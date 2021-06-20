Потоп в Ялте: оккупанты озвучили данные о погибших и пострадавших. Новые фото

В оккупированной Россией Ялте число пострадавших в результате сильнейших ливней и потопов, которые начались 18 июня, увеличились до 40 человек. Один человек погиб.

Об этом сообщила так называемая городская глава Ялты Янина Павленко в комментариях на своей странице в Fаcebook. По ее словам, погибший – молодой парень. Кроме того, двух человек еще разыскивают.

"40 пострадавших. Один погибший, молодой человек. Два человека – пропали без вести", – написала "мэр".

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По словам Павленко, ситуация в городе якобы стабилизируется – ведутся работы по расчистке инфраструктуры пляжей, восстановлению электро- и водоснабжения, а также подачи газа.

Вместе с тем, без света остаются еще 100 абонентов, без газоснабжения – около 200, а несколько домов еще не подключены к электроснабжению.

"Что касается водоснабжения, к сожалению, трубы забиты илом, серьезные засорения, поэтому переключились на альтернативные источники – водопады", – сказала Павленко.

По ее словам, питьевую воду развозят по всему Южному побережью Крыма, воду из-под кранов рекомендуют предварительно кипятить. Представительница оккупантов подтвердила, что купание в море запрещено на три дня.

По данным так называемого российского управления МЧС Крыма, оставались подтопленными 38 домовладений с прилегающей территорией на территории Керчи, Феодосии, Ялты, Ленинского, Кировского и Советского районов. По данным МЧС в Крыму эвакуированы 1773 жителя, из них 321 ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, затопленную Ялту показали с высоты птичьего полета. Улицы превратились в бурлящие реки. Ранее от наводнения пострадала Керчь: дожди затопили город, "похоронив" десятки авто. Аксенов осмотрел масштабы потопа на моторной лодке.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с ситуацией в Крыму призвал не злорадствовать. Произошедшее он назвал природной катастрофой и подчеркнул, что жители полуострова оказались в сложнейшем положении.