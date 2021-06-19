Потоп в Ялте: что сейчас происходит в городе. Фото и видео

Оккупированную Ялту затопило сильнейшим за последнее столетие ливнем, который начался в ночь на 18 июня и продолжил лить днем. Вследствие стихийного бедствия погиб мужчина, восемь человек пострадали, одна женщина пропала без вести.

Местные власти сообщили об эвакуации 608 человек. Кроме того, непогода оставила город без воды, газа и электричества. Подробнее о происходящем в Ялте в разгар курортного сезона читайте далее в OBOZREVATEL.

Сильный ливень залил Ялту 18 июня. За сутки, по данным "МЧС России в Крыму", выпало 133 мм осадков.

Как сообщил назначенный властями России глава Крыма Сергей Аксенов, вследствие стихии погиб один человек: в поселке Краснокаменка мужчину 1995 года рождения снесло стремительным потоком воды.

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Еще 19 человек вследствие ЧС получили травмы. Двое из них госпитализированы, одного прооперировали, передает 19 июня "Крыминформ", ссылаясь на данные оперативного штаба по ликвидации последствий стихии. Кроме того, без вести пропала женщина 1961 года рождения – ведутся поиски.

По состоянию на 19 июня подтоплен 101 дом, откачана вода – в 43-х. Как сообщила глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, были эвакуированы 608 человек, из них 50 – дети.

Кроме того, город остался без воды, газа и света, также утром в субботу остановили движение 15 маршруток.

Подачу питьевой воды в связи с заилением воды предварительно перенесли с вечера до полуночи субботы. Аксенов также запретил купаться в акватории Ялты. "46 пляжей нуждаются в очистке", – написал он в своем Facebook.

Назначенный Кремлем глава Крыма также назвал "катастрофическим" ущерб Ялты от наводнения и сообщил, что после "беседы с замглавы правительства России Маратом Хуснуллиным" было решено создать комиссию по ликвидации последствий ЧС.

Вечером 19 июня российское Минэнерго сообщило, что электроснабжение потребителей на полуострове "полностью восстановлено".

В то же время в Крыму на 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Так называемое "МЧС России в Крыму" предупредило, что в первой половине дня прогнозируются местами сильные ливни, грозы, град, ветер 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, затопленную Ялту показали с высоты птичьего полета. Улицы превратились в бурлящие реки. Ранее от наводнения пострадала Керчь: дожди затопили город, "похоронив" десятки авто. Аксенов осмотрел масштабы потопа на моторной лодке.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с ситуацией в Крыму призвал не злорадствовать. Произошедшее он назвал природной катастрофой и подчеркнул, что жители полуострова оказались в сложнейшем положении.