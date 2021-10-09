Потеряла ребенка и имитировала беременность: жительницу Житомира подозревают в убийстве новорожденного

В Житомире полиция разбирается в запутанном деле о потере ребенка роженицей. Женщина сказала родственникам, что ее младенец умер в родильном отделении. На самом деле, она потеряла ребенка несколько месяцев назад, и все это время имитировала беременность.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Житомирской области. Отмечается, что правоохранители предварительно квалифицируют это событие, как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка (ст. 117 ККУ).

7 октября в полицию обратилась жительница Житомира и сообщила, что новорожденный ребенок ее 27-летней дочери умер в одной из больниц города. Проведя проверку, правоохранители установили, что женщина там не рожала. Как в последствии выяснилось, роды у нее прошли еще в августе и за пределами медицинского учреждения.

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Сама роженица объяснила, что у нее во время прогулки в окрестностях города внезапно случился выкидыш. Она якобы побоялась рассказать об этом матери и своему сожителю и до последнего имитировала беременность. А когда срок подошел, сказала им, что младенец умер во время родов в больнице.

В рамках открытого уголовного производства женщине назначили комплексную экспертизу состояния ее здоровья. По заключению специалистов, она действительно имела беременность, которая могла прекратиться месяц - полтора назад. Как это произошло, установят исследования, которые еще продолжаются.

Также правоохранители выяснили, что женщина не состояла на учете по беременности ни в одном медицинском учреждении.

Полицейские проверяют информацию о месте, где женщина якобы оставила пакет с мертворожденным ребенком.

"Предварительная квалификация события - ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве суд отправил за решетку мать пятерых детей, которая убила свою новорожденную девочку.